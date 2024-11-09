90% خصومات وهدايا مجانية على مبيعات 11.11
تقدم شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة خصومات تصل إلى 90% وهدايا وعروض ترويجية بقيمة مئات الدراهم للمتسوقين خلال مبيعات 11.11 ويوم الجمعة الصفراء.
وأطلقت شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل "نون" و"أمازون" وتجار التجزئة مثل كارفور ولولو هايبر ماركت وجمبو وإيكيا ودانوب هوم وسنتربوينت وغيرها تخفيضات 11.11 للاستفادة من التسوق الذي يقوم به السكان والزوار.
كما تعاون تجار التجزئة مع البنوك المحلية لتقديم خصومات إضافية على بطاقات الائتمان. وتوفر منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مثل Tabby وTamara للمتسوقين فرصة تقسيم المدفوعات.
ووعدت نون بتقديم "أسعار لا تقبل المنافسة وعروض حصرية على المنتجات عالية الطلب"، وستطلق عروض الجمعة الصفراء من 23 إلى 30 نوفمبر، وتقدم خصومات وصفقات سريعة وحزمًا وعروضًا ترويجية خاصة في جميع الفئات، من الأزياء إلى الإلكترونيات.
يمكن لعملاء Noon One حاملي بطاقات ائتمان بنك أبوظبي التجاري الحصول على خصم بنسبة 30%، في حين يمكن لحاملي بطاقات Visa Noon One من بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على خصم يصل إلى 20% عبر منصات Noon.
وقالت "نيهة شودري"، رئيسة النمو والمبيعات في نون: "من خلال Noon Minutes وSupermall، نقدم لكل من العملاء وشركاء البيع خدمة محلية عالية الكفاءة تتكيف مع أنماط الحياة السريعة اليوم. وتُظهر مبيعات نوفمبر الضخمة كيف تواصل نون ريادتها في تقديم قيمة استثنائية وراحة في جميع أنحاء المنطقة".
تقدم أمازون الإمارات العربية المتحدة تخفيضات 11.11 من 8 إلى 12 نوفمبر على الضروريات اليومية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومعدات المطبخ ومنتجات التجميل والأزياء. وقد تعاونت شركة التجارة الإلكترونية الكبرى مع ماستركارد وبنك أبوظبي الأول ودبي فيرست للحصول على خصومات فورية. وسيوفر أعضاء Prime المزيد من خلال التوصيل المجاني محليًا ودوليًا مع الوصول المبكر الحصري إلى التخفيضات.
وقال "ستيفانو مارتينيلي"، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع إطلاق موسم التسوق في نهاية العام، يظل 11.11 الفرصة المثالية للمتسوقين لتخزين الضروريات اليومية ومعالجة قوائم أمنياتهم مع تحقيق وفورات كبيرة".
وكشفت شركة التجارة الإلكترونية أن المتسوقين يمكنهم توفير ما يصل إلى 50 في المائة على الأجهزة الإلكترونية، وما يصل إلى 35 في المائة على أجهزة الألعاب وملحقاتها، وما يصل إلى 46 في المائة على الأجهزة المنزلية، وما يصل إلى 50 في المائة على معدات المطبخ، وما يصل إلى 50 في المائة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وما يصل إلى 50 في المائة على الملابس العصرية.
تقدم منصة التجارة الإلكترونية الصغيرة wee.ae خصومات تصل إلى 90 بالمائة على منتجات مختلفة كجزء من مبيعات 11 نوفمبر.
عادت عروض 11.11 من متجر الأثاث ايكيا وستستمر حتى 17 نوفمبر.
يقدم الحدث الذي يُقام عبر الإنترنت فقط خصومات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من مستلزمات غرف النوم، ومستلزمات غرفة المعيشة، ومنتجات تأثيث المنزل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم خصمًا بنسبة 20% في سوق الأطعمة السويدية.
وكجزء من عروض 11.11، أعلنت شركة جمبو لتجارة الإلكترونيات ومقرها الإمارات العربية المتحدة عن جوائز يومية وهدايا مضمونة حتى 12 نوفمبر. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر على قسائم ترفيهية وسفر بقيمة 500 درهم - بما في ذلك قسيمة منطاد هواء ساخن بقيمة 250 درهمًا وقسائم سفر إضافية للعطلات. وهناك خصم إضافي بنسبة 10 في المائة حتى 200 درهم مع بطاقات مصرف الشارقة الإسلامي.
وبالمثل، تقدم شركة دانوب هوم خصمًا يصل إلى 80% على الأثاث ومعدات المطبخ والديكور، وخصمًا يصل إلى 75% على المنتجات الخارجية، وخصمًا يصل إلى 60% على منتجات أخرى.
ومن بين اللاعبين الآخرين، يقدم لاعبو الهايبر ماركت كارفور ولولو هايبر ماركت أيضًا خصومات كبيرة على مختلف المواد الغذائية كجزء من تخفيضات 11.11.