90% خصومات وهدايا مجانية على مبيعات 11.11

وكشفت شركة التجارة الإلكترونية أن المتسوقين يمكنهم توفير ما يصل إلى 50 في المائة على الأجهزة الإلكترونية، وما يصل إلى 35 في المائة على أجهزة الألعاب وملحقاتها، وما يصل إلى 46 في المائة على الأجهزة المنزلية، وما يصل إلى 50 في المائة على معدات المطبخ، وما يصل إلى 50 في المائة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وما يصل إلى 50 في المائة على الملابس العصرية.