90% خصومات في عروض الجمعة "الملونة"بالإمارات

تُعد نهاية العام في الإمارات هي أفضل وقت للمقيمين والسياح على حدٍ سواء — انخفاض درجات الحرارة، والأنشطة الخارجية، وافتتاح المتنزهات والوجهات السياحية، ولكن الأهم من ذلك كله، هي التخفيضات الهائلة التي تضيء المدينة.

من مهرجان دبي للتسوق وصولاً إلى تخفيضات الجمعة السوداء، والبيضاء، والصفراء، والخضراء، تمنح هذه العروض، التي تصل خصوماتها إلى 90%، المتسوقين فرصة للحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار قبل موسم الأعياد والعام الجديد.

مع اقتراب نهاية نوفمبر، يبدأ جنون التخفيضات على جميع أنواع المنتجات، بدءاً من الأدوات المنزلية والبقالة وصولاً إلى الإلكترونيات والتجميل والأزياء، عبر منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية والمتاجر.

إذا كنت في حيرة من أمرك بسبب أسماء التخفيضات المتشابهة أو ترغب في الحصول على تحديثات حول العروض والتواريخ، فإليك دليل مبسط لأكبر العروض الترويجية لهذا العام.

تخفيضات الجمعة الصفراء (Yellow Friday Sale)

تخفيضات الجمعة الصفراء المرتقبة وصلت! اسم التخفيضات، المستمد من شعار نون (Noon) الأصفر النابض بالحياة، هو أكبر عرض تقدمه منصة التسوق الإلكترونية على مدار العام، ويتزامن مع تخفيضات الجمعة السوداء والبيضاء والخضراء في جميع أنحاء البلاد.

التاريخ: 20-30 نوفمبر.

الخصومات: تصل إلى 80% على المنتجات.

المنتجات المعروضة للبيع (أمثلة): الخدمات المنزلية: خصم يصل إلى 50% على خدمات مثل عمال النظافة بدوام جزئي، خدمات التجميل للرجال والنساء، إصلاحات المنزل، صيانة التكييف، التنظيف العميق، وتركيب الأقفال الذكية. البقالة والوجبات الخفيفة والمشروبات: تبدأ من 1 درهم فقط. الأجهزة الإلكترونية: خصم يصل إلى 60% (الهواتف المحمولة تصل إلى 50%). الأزياء (رجالية ونسائية): خصم يتراوح بين 40% و80%. منتجات التجميل والعناية بالبشرة: خصم يتراوح بين 30% و70%، بالإضافة إلى أقسام بأسعار أقل من 49 درهماً. الأثاث ومنتجات المنزل والمطبخ: خصم يصل إلى 70%. المتعلقات الشخصية: العطور بأقل من 99 درهماً، والساعات بخصم يصل إلى 70%.



تخفيضات الجمعة السوداء (Black Friday Sale)

تخفيضات الجمعة السوداء، التي نشأت في الولايات المتحدة، شقت طريقها إلى المنطقة، وتقدم خصومات هائلة للمتسوقين، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.

يبدأ هذا التخفيض خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، في الوقت المناسب تماماً لموسم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وفي الإمارات، يتزامن هذا الوقت أيضاً مع الطقس اللطيف، والعطلات المدرسية، وتوافد المزيد من السياح إلى البلاد لتحقيق أحلام التسوق الجامحة.

التاريخ: 28 نوفمبر 2025. تنتهي هذه التخفيضات عادة في نهاية نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر.

الخصومات: يمكن أن تصل إلى 90%.

لماذا سُميت بالجمعة السوداء؟

نشأ الاسم في قسم شرطة فيلادلفيا، الذي قرر إطلاق هذا الاسم بسبب حركة المرور الكثيفة في ذلك اليوم حيث توجه المتسوقون إلى المتاجر. وهناك سبب آخر مرتبط باستخدام المحاسبين والخبراء الماليين في الولايات المتحدة الحبر الأسود للإشارة إلى الأرباح الإيجابية، بينما يستخدمون الحبر الأحمر للإشارة إلى الخسائر. وبما أن التخفيضات تحقق ازدهاراً لتجار التجزئة، فقد تم إنشاء هذا المصطلح.

تخفيضات الجمعة البيضاء (White Friday Sale)

تخفيضات الجمعة البيضاء، والتي قد يُخلط بينها وبين الجمعة السوداء، هي في الواقع الشيء نفسه! — لكنها النسخة الشرق أوسطية من النسخة الأمريكية.

فكيف حصلت على هذا الاسم؟

يُعتبر يوم الجمعة يوماً مباركاً في المنطقة لأسباب دينية. وفي عام 2014، تم تقديم هذا المفهوم إلى العالم العربي بهذا الاسم، حيث يمثل اليوم وقت عبادة، بالإضافة إلى وقت لتجمع العائلات والأصدقاء.

التاريخ: 28 نوفمبر 2025، نفس تواريخ عروض الجمعة السوداء.

الخصومات: يمكن أن تصل إلى 90%.

المنتجات المعروضة خلال تخفيضات الجمعة السوداء والبيضاء (أمثلة):

الهواتف المحمولة والإكسسوارات: أحدث الموديلات والطرازات القديمة من العلامات التجارية المهيمنة.

الإلكترونيات: الأجهزة اللوحية، أجهزة التلفزيون، وحدات التحكم بالألعاب، الكاميرات الرقمية، والساعات الذكية.

الأجهزة المنزلية والديكور: الأفران، القهوة، أدوات الطهي، الثلاجات، المكانس الكهربائية، والغسالات.

الملابس والأحذية والإكسسوارات: القمصان، السترات، الأحذية، النظارات الشمسية، والمجوهرات.

منتجات التجميل والعناية بالبشرة والعطور.

مستلزمات الأطفال: من الألعاب إلى الحفاضات.

تخفيضات الجمعة الخضراء (Green Friday Sale)

هل سمعت يوماً عن تخفيضات الجمعة الخضراء؟ بدأت هذه التخفيضات من قبل شركة e& في عام 2019، وتقدمها بعض العلامات التجارية في جميع أنحاء الإمارات، وتشمل منتجات أكثر صداقة للبيئة، مثل الدراجات والسكوترات الإلكترونية، والمنتجات النباتية (Vegan) والصديقة للبيئة.