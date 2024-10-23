90% تخفيضات في مهرجان دبي للمفروشات 2024
أعلن مهرجان دبي للمفروشات 2024 عن إطلاق حملة تخفيضات كبيرة لمدة ثلاثة أيام تقدم خصومات تصل إلى 90% على المفروشات والديكورات المنزلية والإلكترونيات، ما يجعلها فرصة مثالية للسكان لتجديد أثاث منازلهم.
ومن 25 إلى 27 أكتوبر، ستقدم العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء المدينة تخفيضات كبيرة على الأثاث والديكور المنزلي والإكسسوارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمزيد لمدة 72 ساعة فقط.
وتمثل هذه العروض الترويجية ختاماً رائعاً لأكبر احتفال في المدينة بالأغراض المنزلية، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يتاح لمحبي الديكور المنزلي وعشاق التصميم والأعمال اليدوية في جميع أنحاء المدينة تجديد منازلهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة فيما يتعلق بالديكور.
ويمكن العثور على العديد من الأفكار والعروض المذهلة في مجال التصميم الداخلي، حيث تساعد العلامات التجارية المحلية والعالمية الشهيرة المتسوقين على تحديث مساحاتهم وتحويلها لتناسب أذواقهم الفريدة. كما تقوم العلامات التجارية العالمية للأثاث والمحال التجارية المحلية مثل "2 إكس إل" (2XL) و "دويل" (Dwell) و "ذا ون" (The One) و "رويال فرنتشر" (Royal Furniture) وغيرها الكثير بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 90 في المائة على عناصر مختارة.
وتشارك العديد من المتاجر الأخرى في الاحتفالات بخصومات كبيرة على أحدث مجموعاتها، بما في ذلك "دانوب هوم" (Danube Home)، و"كريت&بريل" (Crate & Barrel)، و"الحذيفة للمفروشات" (Huzaifa Furniture)، و"انديجو ليفينج" (Indigo Living)، و "بيتر لايف" (Better Life)، والعديد من المتاجر الأخرى.