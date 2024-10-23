90% تخفيضات في مهرجان دبي للمفروشات 2024

ويمكن العثور على العديد من الأفكار والعروض المذهلة في مجال التصميم الداخلي، حيث تساعد العلامات التجارية المحلية والعالمية الشهيرة المتسوقين على تحديث مساحاتهم وتحويلها لتناسب أذواقهم الفريدة. كما تقوم العلامات التجارية العالمية للأثاث والمحال التجارية المحلية مثل "2 إكس إل" (2XL) و "دويل" (Dwell) و "ذا ون" (The One) و "رويال فرنتشر" (Royal Furniture) وغيرها الكثير بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 90 في المائة على عناصر مختارة.