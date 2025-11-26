%90 ارتفاعا في عدد بلاغات المنازعات الأسرية في الشارقة

وأضافت أن الآباء غالبًا ما يصابون بالذعر عندما يسأل الطفل عن صورة مزعجة أو كلمة غير مألوفة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يردوا بهدوء، مقدمين تفسيرات بسيطة وصادقة تشبع فضول الطفل مع تعزيز القيم الأخلاقية. وقالت: "نحن نعيش في مجتمع متعدد الثقافات حيث يتعرض الأطفال لكل شيء". وأضافت: "إذا لم يحصلوا على المعلومات الصحيحة في المنزل، فسوف يحصلون على المعلومات الخاطئة في الخارج".