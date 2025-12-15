90 ألف متطوع يجوبون الصحراء لحماية بيئتها في حملة "نظفوا الإمارات"

وفي يوم عطلتها، قالت موعاوِي شاكيرة، وهي نادلة في منتجع بولمان برأس الخيمة، إنها تحب التطوع في مبادرات التوعية بالسرطان أو الاستدامة، موضحة أنها لا تحب قضاء يوم عطلتها في النوم. ولم يختلف يوم الإثنين عن ذلك، إذ جاءت مع زملائها إلى صحراء رأس الخيمة الخلابة للمساعدة في التنظيف. وقالت: «أنا شخصيًا أحب التفاعل مع أنواع مختلفة من الناس، لذلك عندما سمعت عن الفعالية، انتهزت الفرصة وجئت».