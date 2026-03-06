9 سلع أساسية تحت الحماية.. سياسة تسعير صارمة في دبي لضمان استقرار الأسواق

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قال متحدث باسم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن سلسلة الإمداد الغذائي والمتاجر الغذائية في دبي صحية ونشطة، حيث يحافظ الموردون المحليون والعالميون على إمدادات الغذاء “لفترة جيدة من الزمن”.
“سلسلة الإمداد لدينا صحية وتعمل بشكل جيد ونشطة، وأسواقنا المصدرية متاحة وتستمر في تزويدنا بالمنتجات التي نحتاجها، بالإضافة إلى الإمدادات المحلية، التي تغطي فترة جيدة من الزمن،” صرح أحمد أهلي، مدير إدارة مراقبة الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لصحيفة Khaleej Times خلال جولة تفتيشية في سوق الفواكه والخضروات في العوير وهايبر ماركت الاتحاد التعاونية القريب.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وقال أهلي إنه بينما كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يشترون المزيد من المنتجات الغذائية هذا الأسبوع، خاصة في مناطق معينة، فإن هذه السلع متوفرة بسهولة في المخزون.
جاء ذلك بعد ما وصفه المسؤولون بـ “العدوان الإيراني الصارخ” على الإمارات ودول الخليج الأخرى، والذي قالت إيران إنه هجمات انتقامية رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أراضيها.
قُتل ثلاثة أشخاص داخل الإمارات بسبب الهجمات، بينما أصيب 112 بجروح طفيفة، وفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية.
قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، خلال إيجاز صحفي يوم الثلاثاء إن مخزون الإمارات من السلع الأساسية يمكن أن يستمر بين أربعة وستة أشهر، وأن تدفقات استيراد البلاد تسير كالمعتاد.
قال أهلي إن المنتجات متوفرة وبـ“كمية جيدة”، لكنه نصح المستهلكين بالتسوق بمسؤولية لتجنب إجهاد تجار التجزئة حيث يتعين عليهم إعادة ملء الرفوف في فترة زمنية قصيرة جدًا. “يضع ذلك الكثير من الضغط على المتاجر لإعادة ملء الرفوف مرارًا وتكرارًا في فترة زمنية قصيرة جدًا. بدلاً من القيام بذلك مرة واحدة يوميًا، سيتعين عليهم القيام بذلك عدة مرات،” قال مدير دائرة الاقتصاد والسياحة.
قال أهلي إن أسعار المواد الغذائية تتم مراقبتها مرة واحدة كل أسبوع ثم تتم مراجعتها مرتين في الأسبوع، مع كون فرص تغيير الأسعار ضئيلة. ومع ذلك، أقر بأن ذلك قد يحدث، لذا يجب على المستهلكين دائمًا الاحتفاظ بالإيصالات لتقديم شكوى إلى السلطات المختصة.
قال أهلي إنه حتى لو دفع المستهلك ثمن منتج يشعر أن سعره قد ارتفع، فإن الاحتفاظ بالفاتورة أمر مهم لأنه دليل داعم. “الفاتورة هي وثيقة التأمين الخاصة بك،” قال. “فقط احتفظ بها. حتى لو غيروا السعر مرة أخرى، فإن فاتورتك تظهر أن السعر كان أعلى قبل بضعة أيام. لذلك، يمكننا اتخاذ إجراء فوري.”
تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة مع وزارة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي منذ بداية شهر رمضان لإجراء عمليات تفتيش في جميع محلات البقالة، سواء التجزئة أو الجملة، للتأكد من عدم رفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مبرر.
قدمت وزارة الاقتصاد سياسة تسعير جديدة في أوائل عام 2025 تظل بموجبها أسعار زيت الطهي والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح مستقرة نسبيًا. تحظر السياسة زيادة أسعار هذه السلع الأساسية التسع دون سبب مبرر، يجب أن توافق عليه الوزارة نفسها.
قال أهلي إنه منذ بداية شهر رمضان (18 فبراير)، أصدرت الدائرة مخالفة واحدة فقط لزيادة سعر غير مبررة.
شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلات محدودة إلى مدن هندية وأوروبية ومدن أخرى القطاع المالي الإماراتي قوي ومرن وسط الصراع الإقليمي، حسبما يقول المصرف المركزي