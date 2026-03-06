9 سلع أساسية تحت الحماية.. سياسة تسعير صارمة في دبي لضمان استقرار الأسواق

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

قال متحدث باسم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن سلسلة الإمداد الغذائي والمتاجر الغذائية في دبي صحية ونشطة، حيث يحافظ الموردون المحليون والعالميون على إمدادات الغذاء “لفترة جيدة من الزمن”.

“سلسلة الإمداد لدينا صحية وتعمل بشكل جيد ونشطة، وأسواقنا المصدرية متاحة وتستمر في تزويدنا بالمنتجات التي نحتاجها، بالإضافة إلى الإمدادات المحلية، التي تغطي فترة جيدة من الزمن،” صرح أحمد أهلي، مدير إدارة مراقبة الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لصحيفة Khaleej Times خلال جولة تفتيشية في سوق الفواكه والخضروات في العوير وهايبر ماركت الاتحاد التعاونية القريب.

وقال أهلي إنه بينما كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يشترون المزيد من المنتجات الغذائية هذا الأسبوع، خاصة في مناطق معينة، فإن هذه السلع متوفرة بسهولة في المخزون.

جاء ذلك بعد ما وصفه المسؤولون بـ “العدوان الإيراني الصارخ” على الإمارات ودول الخليج الأخرى، والذي قالت إيران إنه هجمات انتقامية رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أراضيها.

قُتل ثلاثة أشخاص داخل الإمارات بسبب الهجمات، بينما أصيب 112 بجروح طفيفة، وفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية.

قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، خلال إيجاز صحفي يوم الثلاثاء إن مخزون الإمارات من السلع الأساسية يمكن أن يستمر بين أربعة وستة أشهر، وأن تدفقات استيراد البلاد تسير كالمعتاد.