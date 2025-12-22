9 أشهر تحضيرات لإضاءة أكبر أشجار عيد الميلاد في دبي

في كل عام من شهر ديسمبر، ترتفع أشجار عيد الميلاد الشاهقة والرائعة في مراكز التسوق والفنادق ووجهات الترفيه في دبي. ومع توهجها بآلاف الأضواء والزينة والحلية، تصبح هذه الأشجار نقاط تجمع للعائلات وخلفيات للصور الاحتفالية في مدينة تضم أكثر من 200 جنسية.

ومع ذلك، خلف الكواليس، تذهب شهور من التخطيط والإعداد لبناء هذه الهياكل – حيث تعمل بعض الوجهات على ذلك لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

قامت القرية العالمية (Global Village) هذا العام بتركيب شجرتين احتفاليتين، يبلغ ارتفاع كل منهما 21 متراً – وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع مبنى مكون من سبعة طوابق – بينما يرتفع طول شجرة دبي فستيفال سيتي (Dubai Festival City) 15 متراً، وهي مبنية حول إطار معدني مقوى ومزينة بـ 3000 متر من أضواء الـ LED الدافئة، وأكثر من 3200 كرة زينة، ورقاقات ثلج مضيئة، ومجسمات غزلان، ونجمة في القمة بطول 1.5 متر.

في القرية العالمية، قال متحدث رسمي إن فريقاً ضخماً عمل على تصميم الأشجار: "عمل فريق متخصص متعدد التخصصات يضم أكثر من 75 عضواً لإنجاز الشجرتين الرائعتين، وشمل ذلك مصممين، وفنيي تركيب، وكهربائيين، وفرق عمليات، وأخصائيي سلامة".

أما فندق "ذا لانا" (The Lana) في دبي، فقد تعاون مع المصمم الإسباني "مانولو بلاهنيك" للكشف عن شجرة فريدة تمزج بين الموضة والأجواء الاحتفالية. وذكر الفندق أن التحضيرات بدأت قبل تسعة أشهر تقريباً: "سمح هذا الجدول الزمني بالتطوير الإبداعي المتعمق، والتعاون مع الشركاء، والتصميم والإنتاج المخصص، فضلاً عن التخطيط الفني واللوجستي المفصل". وتتميز الشجرة التي يبلغ طولها خمسة أمتار بزينة كروية مصنوعة خصيصاً ومزينة برسومات لأحذية المصمم الأيقونية، ومغلفة بشريط وردي مميز.

وفي مجموعة فنادق "أكور" دبي ديرة ومنطقة دبي للذهب، تم تصميم شجرة بطول 4.5 متر بألوان ذهبية دافئة لتناسب التراث التاريخي للمنطقة، واكتملت بحفل إضاءة الشجرة. وقال محمد علي الشيخ، مدير العمليات في المجموعة: "استضفنا حدثاً كبيراً لإضاءة شجرة عيد الميلاد تضمن مسيرة احتفالية مع فرق موسيقية حية وبابا نويل عبر منطقة مشروع إثراء ديرة، كما أقمنا سوقاً احتفالياً وعروض ترانيم حية وعشاءً احتفالياً".