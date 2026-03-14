9 آلاف مقيم يفوزون بجوائز من يانصيب الإمارات

من فوز “جاء في الوقت المناسب” إلى فوز ساعد العديد من المقيمين منذ فترة طويلة على تحقيق أحلامهم، يمنح يانصيب الإمارات الآلاف من المقيمين فرصة لتحقيق أحلامهم.
كما هو الحال في كل مساء سبت، تم الإعلان عن نتائج سحب يوم الحظ رقم 260314 ليانصيب الإمارات - وهي لحظة يترقبها اللاعبون بشدة في جميع أنحاء البلاد. تستمر اللعبة في جذب اهتمام كبير.
الأرقام الفائزة في سحب يوم الحظ كانت:
الأيام: 27, 18, 4, 30, 7, 26,
الشهر: 3
تبلغ الجائزة الكبرى لسحب يوم الحظ 30 مليون درهم ويتم السحب كل أسبوع في الساعة 8:30 مساءً. تبلغ الجائزة الثانية 5 ملايين درهم. الجائزة الثالثة هي 100,000 درهم، تليها 1,000 درهم للمركز الرابع و100 درهم للجائزة الخامسة.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعبين مطابقة جميع الأرقام السبعة الموجودة على تذكرتهم - الأرقام الستة ليوم الحظ ورقم شهر الحظ الواحد. إذا كان هناك أكثر من تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى، فسيتم تقسيم الجائزة بالتساوي بين جميع حاملي التذاكر الفائزة المؤهلين.
المطابقون لجميع الأرقام الخمسة في قسم الأيام’ مؤهلون للحصول على الجائزة الثانية البالغة 5 ملايين درهم. تغلق مبيعات التذاكر في الساعة 7 مساءً كل يوم سبت.
معرفات الحظ الثلاثة التي فازت بمبلغ 100,000 درهم لكل منها كانت:
CW7383662
DB7891861
CI5927589
شهد سحب اليوم’ ما مجموعه 9,480 فائزًا؛ 78 فازوا بمبلغ 1,000 درهم و9,399 فازوا بمبلغ 100 درهم، بالإضافة إلى الفائزين بجوائز الحظ.
خلال السحب المباشر ليوم السبت’، شاركت ست نساء فازت كل منهن بمبلغ 100,000 درهم كيف غير الفوز حياتهن. بالنسبة للفلبينية ميا علاء، سيساعدها الفوز في شراء أرض ومنزل لوالديها، بينما بالنسبة لأنجيلا هالفورد، جاء الفوز “في الوقت المناسب” وساعدها. “عندما كنت أختار الأرقام، فكرت ‘حتى لو فزت بمبلغ 100,000 درهم، فسيكون ذلك مساعدة كبيرة’،” شاركت.
منذ إطلاقها بسحب واحد فقط، وسعت يانصيب الإمارات محفظتها على مدار العام الماضي لتشمل 20 تجربة لعب. وتشمل هذه السحب الرئيسي لـ Lucky Day Draw، والألعاب اليومية مثل Pick 3 و Pick 4 و Color Prediction، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من بطاقات الخدش والألعاب الفورية الإلكترونية.
يوم الجمعة، تم الإعلان عن عشرة فائزين في كل من ألعاب Pick 3 و Pick 4. في Pick 3، كان هناك خمسة فائزين بالجائزة الكبرى بقيمة 2,500 درهم وخمسة فائزين بالجائزة الثانية بقيمة 850 درهم. للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعبين تحقيق تطابق دقيق للأرقام الثلاثة المختارة.
في لعبة Pick 4، فاز لاعبان بمبلغ 25,000 درهم لكل منهما بعد مطابقة جميع الأرقام الأربعة المسحوبة، بينما حصل عشرة آخرون على 1,000 درهم.