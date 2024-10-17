9 آلاف طالب يشاركون في دورة الألعاب المدرسية في دبي

وأشار إلى أن البطولات الرياضية المدرسية تمثل المراحل التأسيسية الأولى في عملية انتقاء وتنمية المواهب الرياضية قبل انضمامها للأندية، لذا، تعد البطولة منصة رائدة لصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات.

في دورة ألعاب مدارس دبي 2024، سيتم تكريم المدارس المتفوقة ضمن فئتين، وهما "أبطال دورة ألعاب مدارس دبي 2024-2025 - المرحلة الابتدائية" و"أبطال دورة ألعاب مدارس دبي 2024-2025 - المرحلة الثانوية".