9 آلاف طالب يشاركون في دورة الألعاب المدرسية في دبي
توسعت دورة الألعاب المدرسية في دبي هذا العام، حيث ضمت 9000 مشارك، وأضيفت إليها العديد من الرياضات الجديدة، بما في ذلك التخصصات الأولمبية مثل المبارزة وكرة اليد. وللمرة الأولى، تمت إضافة التزلج وتسلق الجدران.
وانطلقت منافسات موسم 2024-2025، الذي يقام برعاية مجلس دبي الرياضي، يوم الأربعاء 16 أكتوبر، ببطولة الجولف، وتستمر حتى 26 يونيو. التسجيل والمشاركة في جميع الفعاليات مجاني.
وسلطت الجهات المعنية المختلفة الضوء على دور إمكانية الوصول في الرياضة، وضمان أن يتمكن كل طالب، بغض النظر عن خلفيته أو قدرته، من المشاركة والتفوق والتنافس في بعض الأماكن الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك نادي الإمارات للجولف، واستاد دبي للأسواق الحرة للتنس، وأكاديمية البادل العالمية، وعالم دبي للرياضة، ومجمع حمدان الرياضي.
180 مدرسة تتنافس في 22 مسابقة
وقال أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء للغاية بالنمو الذي تشهده البطولة كل عام، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 180 مدرسة حكومية وخاصة تتنافس في 22 مسابقة مختلفة مثل الكريكيت وكرة القدم والتنس وكرة اليد والمبارزة وغيرها الكثير. وبالتالي فإن هذه البطولة تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياستنا في جذب وتنمية المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال جذب وتنمية المواهب في كافة التخصصات».
وأشار إلى أن البطولات الرياضية المدرسية تمثل المراحل التأسيسية الأولى في عملية انتقاء وتنمية المواهب الرياضية قبل انضمامها للأندية، لذا، تعد البطولة منصة رائدة لصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات.
في دورة ألعاب مدارس دبي 2024، سيتم تكريم المدارس المتفوقة ضمن فئتين، وهما "أبطال دورة ألعاب مدارس دبي 2024-2025 - المرحلة الابتدائية" و"أبطال دورة ألعاب مدارس دبي 2024-2025 - المرحلة الثانوية".
وأضاف أن البطولة تعزز جهود المجلس في تمكين الرياضيين الشباب والناشئين من خلال تطوير الرياضة في القطاع المدرسي وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية في الدولة باعتبارها قاعدة هرم رياضي صحيح، وتوفر هذه البطولة فرصة لأنديتنا لاختيار أفضل المواهب وضمها إلى الفرق في مختلف التخصصات الرياضية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المدارس هي قاعدة الهرم الرياضي، لأن الرياضة تبدأ من هذه الفئة العمرية.
وقال "نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي نجح في جمع كل هذه الأعداد من المشاركين من المدارس الحكومية والخاصة".
وأكد الشركاء التشغيليون للحدث أن دورة هذا العام من أكاديمية دبي الرياضية تمثل قفزة إلى الأمام في مهمتهم الرامية إلى دمج الرياضة بشكل عميق في النسيج التعليمي في دبي.
وقال "ماركو فوكالي"، المدير التجاري لشركة ESM ومنظمي دورة دبي المدرسية: "مع إضافة تخصصات أولمبية جديدة، فإننا لا نستضيف مسابقة فحسب، بل نبني إرثًا. تحتفل لوحة صدارة دورة دبي المدرسية بالتميز التنافسي، وتعترف بالأداء المتميز للمدارس. وشملت الجوائز في موسم 2024-2025 جوائز الرياضات الجماعية للمدارس الابتدائية والثانوية وجوائز النجوم الصاعدة. وستشهد نسخة هذا العام استمرار سجلات دورة دبي المدرسية لأحداث مختارة مما يجعل هذه الألعاب أكثر إثارة وتنافسية ".
وستتضمن المباراة النهائية لهذا الموسم الألعاب الموحدة - وهو حدث شامل مصمم للطلاب من أصحاب الهمم.
وأضاف أن "الحدث يعكس التزام مدرسة دبي الحكومية بتوحيد الطلاب من جميع القدرات في الاحتفال بالروح الرياضية والاندماج والوحدة".
أماكن وجوائز مثيرة
وبالإضافة إلى ذلك، ستقام الألعاب في بعض المواقع الرياضية الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك مجمع حمدان الرياضي للسباحة، وعالم دبي للرياضة لكرة السلة وكرة الريشة والألعاب الموحدة، واستاد دبي الحرة للتنس، ونادي النصر الرياضي لكرة القدم، ومدينة إكسبو دبي الشهيرة لسباق الدراجات.
وفي الوقت نفسه، يضيف التحالف الاستراتيجي بين شركاء التجزئة المختلفين مثل ميديا والمراعي وألعاب مدارس دبي المزيد من الإثارة إلى الحدث السنوي مع الأنشطة المشاركة المخطط لها والتي ستقام للآباء والأطفال على حد سواء للاستمتاع بها خلال الألعاب.
وقالت "باريس لي"، المديرة العامة لشركة ميديا للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "سنقوم بتتبع جميع الأسر التي سجلت حضورها وحرصت على الحضور لتشجيع أطفالها. ثم سيتم إجراء سحب على الجوائز في النهاية، خلال الحفل النهائي في يونيو/حزيران، وسيتم منح بعض الأسر مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية لتشجيع أطفالها".