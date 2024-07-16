9 آلاف حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بجهود طلاب دبي
اجتمع أكثر من 3000 طالب من مدارس دبي لتجهيز الأدوات المدرسية للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض في دولة الإمارات، وشهدت المرحلة الثانية من مبادرة دبي العطاء "طلاب من أجل الطلاب" قيام المتطوعين بتوزيع 9000 مجموعة مدرسية لأقرانهم.
وستقوم دبي العطاء بتوزيع هذه المجموعات المدرسية على مختلف المدارس والمنظمات الخيرية في دولة الإمارات ، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد. وتشمل الجهات المستفيدة مؤسسة الاتحاد الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومدارس حماية، والمدارس الأهلية الخيرية.
وبحسب ما قال حسن سوالمة من المدارس الأهلية الخيرية، فإن المبادرة تحمل معنى عميقاً للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. وقال: " إنها تدخل البهجة والسعادة على قلوبهم، وتشعرهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة تحديات الحياة "."بالنسبة للمتطوعين، فإن هذه المبادرة لها نفس القدر من الأهمية لأنها تعزز الشعور بالهدف والمجتمع، مما يسمح لهم بتطوير مهارات قيمة وكسب الاحترام والتقدير. ونحن ممتنون لدبي العطاء لقيادة هذه المبادرة ونتطلع إلى المشاركة في المزيد من الأنشطة التي تعزز القيم الإنسانية وتدعم المجتمع."
إحداث فرق
وتطوع ما مجموعه 3,573 طالباً متطوعاً، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور وأفراد الأسرة لدعم تعليم الأطفال المحرومين.
وكانت "أريانا أبراهام"، الطالبة في كلية جميرا، واحدة من المتطوعين. قالت: " لقد قضينا وقتاً رائعاً في نشاط التعبئة المدرسية". "كان من المدهش رؤية الطلاب من جميع الفئات العمرية يعملون معاً لجعل هذه المبادرة مميزة حقاً. حتى أن البعض صنع بطاقات بريدية مكتوبة بخط اليد، وتأكد الجميع من تعبئة الحقائب على أكمل وجه بمنتهى العناية. يعد دعم الجمعيات الخيرية المحلية أمراً في غاية الأهمية لأنها تلبي احتياجات مجتمعنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. آمل أن تكون حقائب الظهر هذه مفاجأة جميلة لهم في العام الدراسي الجديد".
وفي المرحلة الأولى من المبادرة، نظم طلاب من مختلف المدارس في دبي العديد من الفعاليات بما في ذلك معارض الربيع، ومبيعات المخبوزات، وألعاب لجمع الأموال. وبلغت هذه الجهود ذروتها بجمع أكثر من 700 ألف درهم، استخدمتها دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، للحصول على اللوازم المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية.
عمل هادف
ووفقاً لعبد الله أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي العطاء، فقد أعجبت المؤسسة بشدة بالروح التي أظهرها المجتمع في المدارس المشاركة البالغ عددها 14 مدرسة. وقال: "لقد كان التفاني والعمل الجاد من قبل الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور ملهماً حقاً، وستؤثر جهودهم بشكل كبير على حياة العديد من الأطفال، مما يضمن حصولهم على الأدوات اللازمة لسنة دراسية ناجحة".
وأضاف بأن ردود الفعل حول المبادرة كانت واعدة جداً. "إنها تُشرك الطلاب بشكل هادف في إحداث تأثير إيجابي. ونشكر جميع المدارس والطلاب المشاركين على جهودهم الرائعة ودعمهم المتواصل، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من المدارس في العام المقبل”.
وقالت ليان فريد، مديرة مدرسة "الصفا كوميونيتي"، وأحد المشاركين في هذا الحدث، إنها "فخورة جداً بطلابها". "لقد أظهروا مهارات قيادية مثالية، وقادوا معرضنا الربيعي في فبراير إلى جمع أكثر من 80 ألف درهم. وقالت: "لقد كان طلابنا رائعين في تعبئة أكثر من 1000 مجموعة مدرسية". "لا يمكننا الانتظار لرؤية وجوه المستفيدين عندما يتلقون مجموعاتهم في العام الدراسي الجديد. شكراً جزيلاً لدبي العطاء على قيادة هذه المبادرة والسماح لنا بالمشاركة؛ وأضافت: "لقد كان تنظيمهم رائعاً، ونحن نتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".