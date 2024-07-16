9 آلاف حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بجهود طلاب دبي

وقالت ليان فريد، مديرة مدرسة "الصفا كوميونيتي"، وأحد المشاركين في هذا الحدث، إنها "فخورة جداً بطلابها". "لقد أظهروا مهارات قيادية مثالية، وقادوا معرضنا الربيعي في فبراير إلى جمع أكثر من 80 ألف درهم. وقالت: "لقد كان طلابنا رائعين في تعبئة أكثر من 1000 مجموعة مدرسية". "لا يمكننا الانتظار لرؤية وجوه المستفيدين عندما يتلقون مجموعاتهم في العام الدراسي الجديد. شكراً جزيلاً لدبي العطاء على قيادة هذه المبادرة والسماح لنا بالمشاركة؛ وأضافت: "لقد كان تنظيمهم رائعاً، ونحن نتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".