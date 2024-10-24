88% من الشركات الإماراتية تخطط للاستثمار في صحة الموظفين
وفقًا لمسح أجرته شركة لإدارة الرعاية الصحية، تخطط 88% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة لزيادة استثماراتها في برامج رفاهية الموظفين خلال العام المقبل، وقد تم دفع هذا إلى تحقيق عائد واضح على الاستثمار في الرفاهية (ROWI) الذي تشهده الشركات مع زيادة إنتاجية الموظفين ومشاركتهم.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "بوبا" العالمية، والذي أجرى مقابلات مع أكثر من 400 موظف بدوام كامل في مختلف المجالات، أن 94% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تأثيراً إيجابياً لبرامج الرفاهية على أداء الموظفين وإنتاجيتهم.
وقال "دين بولارد"، المدير العام لشركة بوبا العالمية في الشرق الأوسط وآسيا: "إن استطلاعنا هو مؤشر واضح على أن إعطاء الأولوية لصحة الموظفين ليس مفيدًا للأفراد فحسب، بل إنه أيضًا خطوة استراتيجية للشركات. عندما تستثمر الشركات في مبادرات الرفاهية الشاملة، فإنها تشهد عوائد صحية ملموسة - سواء من حيث تقليل غياب الموظفين وتحسين المشاركة والأداء".
وبحسب "أكانكشا تانجري"، مؤسسة برنامج الرفاهية المؤسسية "ريسيت"، فإن هذه النتائج تتفق مع ما لاحظته أثناء ممارستها. وقالت: "تعمل برامج الرفاهية على تحسين ديناميكيات الفريق، ومكافحة الإرهاق والتوتر، وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة بشكل استباقي. وذكرت إحدى الشركات التي أعمل معها أن 100% من جميع الموظفين الذين عملنا معهم أفادوا بتحسن مستويات التوتر لديهم وتحسن نومهم".
فوائد
وأفاد أكثر من نصف كبار القادة الذين شملهم الاستطلاع بتحسن كبير في الإنتاجية بعد تبني هذه المبادرات. وبالإضافة إلى ذلك، حيث لاحظ 49% من أصحاب العمل زيادة في مشاركة الموظفين، ولاحظ 36% انخفاضاً في حالات الغياب.
وتثبت هذه النتائج أن برامج الرفاهية لا تقتصر على دعم الصحة الشخصية فحسب ــ بل إنها تؤثر بشكل مباشر على أداء الأعمال. والواقع أن ما يقرب من ثلث المنظمات أفادت بانخفاض معدلات دوران الموظفين، وهو ما يوضح أن الرفاهية لا تتعلق فقط بالاحتفاظ بالقوى العاملة، بل إنها أيضاً أداة لتحقيق النجاح التنظيمي المستدام.
وقالت "أوما باتاتيريباد"، مؤسسة وكالة التسويق الرقمي Xite Live، إنها تدير برامج العافية لموظفيها على مدار العام. وقالت: "نمارس الرياضة معًا ونشارك في تحدي اللياقة البدنية في دبي كل عام. هذا العام، نقوم أيضاً بسباق الهالوين كنشاط ممتع لبناء الفريق. نقضي جميعًا الكثير من الوقت في مكان عملنا، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن جودة حياة الشخص تعتمد على بيئة مكتبه. إذا لم نتمكن من إدارة ضغوط مكان عملنا بشكل فعال، فقد يكون الأمر مرهقًا للغاية".
وأضافت أككانكشا أن أنشطة الرفاهية لها تأثير متسلسل. وقالت: "من خلال تزويد الموظفين بالقدرة على التعامل مع التوتر، تمنحهم الشركات الأدوات اللازمة لإدارة حياتهم بشكل أكثر فعالية. وهذا ينعكس أيضًا على حياتهم الشخصية ويصبحون قادرين على مكافحة المخاوف والصعوبات في كل جانب من جوانب حياتهم. وأفاد 98% من الموظفين في إحدى الشركات بتحسن ملموس في حياتهم اليومية وتقدم كبير في التنظيم العاطفي".
ورغم الفوائد الهائلة، هناك بعض التحديات أيضاً. فقد أشار ما يقرب من نصف كبار صناع القرار إلى انخفاض مشاركة الموظفين كعائق، كما أشار 43% منهم إلى قيود الميزانية كعامل مقيد.