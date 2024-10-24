88% من الشركات الإماراتية تخطط للاستثمار في صحة الموظفين

وقالت "أوما باتاتيريباد"، مؤسسة وكالة التسويق الرقمي Xite Live، إنها تدير برامج العافية لموظفيها على مدار العام. وقالت: "نمارس الرياضة معًا ونشارك في تحدي اللياقة البدنية في دبي كل عام. هذا العام، نقوم أيضاً بسباق الهالوين كنشاط ممتع لبناء الفريق. نقضي جميعًا الكثير من الوقت في مكان عملنا، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن جودة حياة الشخص تعتمد على بيئة مكتبه. إذا لم نتمكن من إدارة ضغوط مكان عملنا بشكل فعال، فقد يكون الأمر مرهقًا للغاية".