8.7 مليون درهم إيرادات سالك" من "المواقف الذكية" في نصف عام

أعلنت شركة سالك أن إيراداتها غير المرتبطة برسوم التعرفة المرورية وصلت إلى 8.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك بفضل شراكاتها في حلول الدفع لمواقف السيارات مع "إعمار مولز" و"باركونك" (Parkonic).

في دبي مول، حيث أطلقت "سالك" أول حل دفع لمواقف السيارات بدون حواجز بالتعاون مع "إعمار مولز" في 1 يوليو 2024، حققت الشراكة إيرادات بلغت 5.6 مليون درهم في النصف الأول من 2025، منها 2.9 مليون درهم في الربع الثاني. تم تطبيق هذا الحل في مناطق مواقف الأزياء والسينما والجناح الكبير في المول.

أما التعاون مع شركة "باركونك"، وهي واحدة من أكبر مشغلي مواقف السيارات الخاصة في الإمارات، فهو اتفاقية مدتها خمس سنوات لدمج حسابات "سالك" في جميع المواقع الحالية والمستقبلية التي تديرها الشركة في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأت العمليات بالفعل في 73 موقعًا من أصل 154 موقعًا مخططًا لها منذ منتصف فبراير. وتُعد هذه الشراكة أيضًا أول توسع لخدمات "سالك" خارج دبي.

وذكرت "سالك" أن شراكتها مع شركة "ليفا" (LIVA) للتأمين (المعروفة سابقاً باسم RSA) استمرت في اكتساب الزخم في النصف الأول من عام 2025، حيث سهّلت تجديد بوليصات التأمين عبر تذكيرات توجه العملاء إلى صفحة مخصصة لإتمام الشراء بسرعة.

وضمن مذكرة تفاهم مع "إينوك" (ENOC)، تخطط "سالك" و"إينوك" لتمكين الدفع الذكي للوقود والخدمات الأخرى - بما في ذلك "أوتوبرو" و"تسجيل" و"زووم" - مع خيار خصم قيمة المعاملات من رصيد "سالك" الخاص بالعميل باستخدام تقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام.

أكدت الشركة ثقتها في توسيع إيراداتها الإضافية على المدى المتوسط والطويل، مشيرة إلى الزخم الذي تشهده شراكات مواقف السيارات والمدفوعات الرقمية التي تعزز تجربة المستخدم وتنوع مصادر الدخل بما يتجاوز إيرادات رسوم التعرفة المرورية الأساسية.