858 مليون درهم ..مبيعات قياسية لسوق دبي الحرة في يناير

حققت عدة فئات نموًا استثنائيًا، بقيادة الذهب الذي حقق مبيعات بـ104 ملايين درهم، والأزياء بـ 82 مليون درهم
الذهب والأزياء والإلكترونيات تدفع مبيعات سوق دبي الحرة القياسية في يناير

بدأت سوق دبي الحرة عام 2026 بقوة، مسجلة أقوى أداء لها في يناير على الإطلاق، حيث حققت 858.21 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.53% عن يناير من العام الماضي ويشكل بداية رائعة للعام.

يُصنف يناير 2026 الآن كثالث أعلى شهر مبيعات لسوق دبي الحرة على الإطلاق، متجاوزًا فقط ديسمبر 2025 بمبلغ 922.77 مليون درهم ونوفمبر 2025 بمبلغ 876.56 مليون درهم. وقد سجل أعلى مبيعات يومية في الشهر في 31 يناير عندما بلغت المبيعات 35.6 مليون درهم.

استمر نمو المبيعات في التفوق على حركة المسافرين في مطار دبي الدولي (سيتم إصدار الأرقام النهائية للمسافرين لشهر يناير من قبل مطار دبي في وقت لاحق من هذا الشهر). ويقدر الأداء المتفوق مقارنة بنمو المسافرين بنسبة 13.5%.

وتعليقًا على الأداء، قال المدير العام لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي: “يسعدنا للغاية أن نبدأ عام 2026 بأقوى أداء لنا في يناير على الإطلاق، بعد عام 2025 الذي حطم الأرقام القياسية. وما يبعث على التفاؤل بشكل خاص هو أن نمو المبيعات قد فاق نمو المسافرين بشكل كبير، مما يدل على زيادة الإنفاق لكل مسافر، وطلب قوي عبر الفئات الرئيسية، ونمو في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية."

أداء قوي للفئات

حققت عدة فئات نموًا استثنائيًا، بقيادة الذهب الذي سجل زيادة بنسبة 45.74%، محققًا مبيعات بلغت 104 ملايين درهم، بينما ارتفعت مبيعات الأزياء بنسبة 36.68%، مساهمة بما يقرب من 82 مليون درهم. ونمت الإلكترونيات بنسبة 36.61% لتصل مبيعاتها إلى 65 مليون درهم، وحققت المجوهرات الثمينة أعلى نسبة نمو بلغت 69.51%، بمبيعات بلغت 28 مليون درهم.

وشملت الفئات الأخرى التي حققت مكاسب قوية العطور، بزيادة 13.61% لتصل إلى 147 مليون درهم، والحلويات، بزيادة 15.35% لتصل إلى 80.69 مليون درهم. وارتفعت مستحضرات التجميل بنسبة 7.67% لتصل إلى 40 مليون درهم، وصعدت الساعات بنسبة 30.94% لتصل إلى 33 مليون درهم، ونمت الأطعمة الفاخرة بنسبة 8.36% لتصل إلى 27.77 مليون درهم.

شوكولاتة دبي تواصل التألق

بلغت مبيعات شوكولاتة دبي 36 مليون درهم في يناير 2026، مع بيع 83 طنًا، مقارنة بـ 24 مليون درهم و 42 طنًا في يناير 2025، مما يعكس التوسع المستمر لهذه الفئة الفرعية.

أبرز ملامح متاجر التجزئة والبوتيكات

حققت بوتيكات الأزياء أداءً استثنائيًا، حيث ارتفعت المبيعات في المبنيين A و B بنسبة 56%، مع مبيعات يومية قياسية بلغت 3.4 مليون درهم، وقيمة متوسط معاملة قياسية بلغت 8,820 درهمًا.

النمو الإقليمي والسوقي

على صعيد المناطق، قادت أوروبا وروسيا نمو المبيعات بزيادات بلغت 35% و 36% على التوالي، تلتها أفريقيا بأداء قوي بنسبة 29%، والأمريكتان 22.5%، وشبه القارة الهندية بزيادة 11%، والشرق الأقصى بنسبة 10.5%، والشرق الأوسط بزيادة 5.3%.

مع مبيعات قياسية في يناير، ونمو قوي للفئات، وزيادة إنفاق الركاب، حددت سوق دبي الحرة نبرة إيجابية للعام وهي واثقة من الحفاظ على هذا الزخم طوال عام 2026.

