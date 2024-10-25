855 ألف درهم غرامات على مسوقين مخالفين
في خطوة تهدف إلى الحد من مكالمات التسويق المزعجة، فرضت السلطات الإماراتية غرامات مالية كبيرة على الأشخاص الذين يقومون بهذه المكالمات. حيث فرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية غرامات إدارية بلغ مجموعها 855 ألف درهم.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أنها لم تتردد في فرض غرامات على "المخالفين" بهدف الحد من مكالمات التسويق المزعجة، وذلك تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 56 و57 لسنة 2024.
ونصّ القانون على معاقبة كل من يقوم بإجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باستخدام رقم هاتف مرخص باسمه بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، مع توقيف جميع أرقام الهواتف الثابتة أو المُتحركة المُسجلة باسمه حتى يتم سداد الغرامة.
جاءت هذه الحملة في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية سكانها من مكالمات التسويق المُضللة والمُزعجة، خاصةً بعد إطلاق اللوائح الجديدة في أغسطس 2024.