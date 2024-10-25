855 ألف درهم غرامات على مسوقين مخالفين

ونصّ القانون على معاقبة كل من يقوم بإجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باستخدام رقم هاتف مرخص باسمه بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، مع توقيف جميع أرقام الهواتف الثابتة أو المُتحركة المُسجلة باسمه حتى يتم سداد الغرامة.