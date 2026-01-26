8500 عارض و1.5 مليون منتج.. "جلفود" يكسر الأرقام القياسية في دبي

تستعد دبي لاستضافة أكبر نسخة من معرض جلفود في موقعين. لأول مرة هذا العام، سيقام جزء من حدث توريد الأغذية والمشروبات في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو، بينما سيقام الجزء الآخر في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).

من المقرر أن يقام الحدث على مدار خمسة أيام في الفترة من 26 إلى 30 يناير، وسيعرض أكثر من 1.5 مليون منتج بمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة.

لأول مرة هذا العام، سيقدم جلفود جولات استكشافية تربط المستثمرين والمشترين. وفي الوقت نفسه، ستشهد جوائز الابتكار وتحدي الشركات الناشئة العالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية الغذائية تنافس بعض المنتجات والخدمات الأكثر تميزًا على أعلى التكريمات.