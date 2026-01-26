8500 عارض و1.5 مليون منتج.. "جلفود" يكسر الأرقام القياسية في دبي

تستعد دبي لاستضافة أكبر نسخة من معرض جلفود في موقعين. لأول مرة هذا العام، سيقام جزء من حدث توريد الأغذية والمشروبات في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو، بينما سيقام الجزء الآخر في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).
من المقرر أن يقام الحدث على مدار خمسة أيام في الفترة من 26 إلى 30 يناير، وسيعرض أكثر من 1.5 مليون منتج بمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة.
لأول مرة هذا العام، سيقدم جلفود جولات استكشافية تربط المستثمرين والمشترين. وفي الوقت نفسه، ستشهد جوائز الابتكار وتحدي الشركات الناشئة العالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية الغذائية تنافس بعض المنتجات والخدمات الأكثر تميزًا على أعلى التكريمات.
.
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول المعرض وكيفية الحضور:
يُنصح زوار كلا الموقعين باستخدام مترو دبي. ستتوفر حافلات نقل مجانية بين الموقعين، وسيكون هناك مركز مواصلات يضم سيارات الأجرة.
في مركز دبي التجاري العالمي، ستتوفر خمسة مواقف مدفوعة متعددة الطوابق لأولئك الذين يفضلون السفر بالسيارة. كما ستتوفر مواقف محدودة على جانبي شارع الشيخ زايد وشارع المستقبل. وبما أن المركز يقع في منطقة مخصصة للفعاليات، سيكون السعر 25 درهمًا للساعة.
في مركز دبي للمعارض، ستتوفر مواقف مجانية للزوار.
هذا العام، نظرًا لإقامة المعرض في موقعين مختلفين، من المتوقع أن تكون الطرق حول مركز دبي التجاري العالمي أقل ازدحامًا. ومع ذلك، قد تؤدي أعمال الطرق الجارية حول مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي إلى إبطاء حركة المرور.
سيتم تطبيق إجراءات أمنية إضافية في كلا الموقعين، ويمكن للزوار توقع تفتيش الحقائب والفحص الأمني
نصح المنظمون الزوار بطباعة شاراتهم في المنزل لتقليل الازدحام في الأماكن. كما تم تشجيع الحضور على تنزيل التطبيق للوصول بسهولة إلى مراكز المعارض.
في مركز دبي التجاري العالمي، سيكون العارضون موردين لفئات مختلفة بما في ذلك المشروبات واللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان. وستكون العديد من العلامات التجارية الأكثر تأثيراً في عالم الأغذية والمشروبات متواجدة لمناقشة استراتيجيات المنتجات الرائدة وتجارب العلامات التجارية للجيل القادم.
ستقام فعاليات Future Food 500، ومسرح NXT، وصالات المستثمرين للشركات الناشئة في مركز دبي التجاري العالمي. وسيقدم برنامج مطبخ دبي العالمي بعضاً من أفضل الطهاة في الإمارات العربية المتحدة’ لعرض أطباقهم المميزة. وستشمل نسخة 2026 سبعة طهاة حائزين على نجمة ميشلان، و80 ورشة عمل ودورات تدريبية وعروضاً حية.
في مركز دبي للمعارض، سيوفر معرض الأغذية العالمي أكبر مركز عالمي لأجنحة الدول وموردي السلع المتعددة. ستقدم جلفود فريش (Gulfood Fresh) أساليب جريئة للحفاظ على المنتجات طازجة وحيوية من المزرعة إلى المائدة. ولأول مرة، سيجمع قطاع تجارة البقالة المخصص المستوردين والمصدرين وتجار الجملة والموزعين. كما ستعقد قمة جلفود للاقتصاد العالمي هنا.