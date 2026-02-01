85 ثانية قبل "منتصف الليل".. الكوكب يدخل عتبة عصر "الجنون النووي"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام العلماء والخبراء في "نشرة علماء الذرة" بتحريك "ساعة القيامة" - وهي ساعة نظرية "تحذر الجمهور من مدى قربنا من تدمير عالمنا" - لتصبح عند 85 ثانية قبل منتصف الليل، وهو أقرب وقت وصلت إليه من منتصف الليل في تاريخها. وأشارت النشرة إلى زيادة السلوك العدواني من قبل القوى النووية، وتراجع السيطرة على الأسلحة النووية، واستمرار الحروب والصراعات، والذكاء الاصطناعي.