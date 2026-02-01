85 ثانية قبل "منتصف الليل".. الكوكب يدخل عتبة عصر "الجنون النووي"

صرحت كارين هالبيرج، أستاذة الفيزياء والباحثة الذرية، لصحيفة "خليج تايمز" على هامش قمة الحائزين على جوائز عالمية يوم الأحد، بأن الهيكل الدولي للمعاهدات المتعلقة بمنع الأسلحة النووية آخذ في "الانهيار". وقالت إن المعاهدات الكبرى تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، كما أن المزيد من الدول تهدد باستخدام الأسلحة النووية من أجل التوسع العسكري.
إحدى هذه المعاهدات هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (New START) الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها في 4 فبراير 2026. وأشارت إلى أن هذا سيكون له تداعيات خطيرة، حيث سيمثل تحولاً بعيداً عن ضبط النفس النووي، وهو الأول من نوعه منذ عقود.
وقالت هالبيرج: "هذا يعني إمكانية حدوث تصعيد في عدد الرؤوس الحربية. ومن أكثر الأمور إثارة للقلق هو ضعف الوعي العام بخطورة الموقف؛ ففي السابق، عندما كان الوضع أقل خطورة بكثير، كان هناك مليون شخص في الشوارع يحتجون ضد الأسلحة النووية، أما الآن فلا نرى ذلك".
تشغل هالبيرج منصب الأمين العام لمؤتمرات "باجواش" للعلوم والشؤون الدولية، التي حصلت في عام 1995 على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع جوزيف روتبلت. وقد فاز كلاهما تقديراً لجهودهما في "تقليص الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في السياسة الدولية" والعمل على القضاء على الأسلحة النووية بشكل عام.
وحتى اليوم، تمتلك تسع دول أسلحة نووية، بإجمالي يصل تقريباً إلى 12,331 رأساً نووياً، وفقاً لاتحاد العلماء الذريين (FAS)، حيث تتقاسم روسيا والولايات المتحدة أكثر من 83% من المخزونات العالمية. ومع ذلك، يوضح اتحاد العلماء الذريين أن المخزون الإجمالي للأسلحة النووية في انخفاض، وإن كانت وتيرة التراجع أبطأ بكثير مقارنة بالثلاثين عاماً الماضية.
من ناحية أخرى، صرحت هالبيرج بأنه سيكون هناك تصعيد في الأسلحة النووية بين الدول، وهو ما سيكون من الصعب السيطرة عليه مع استحواذ المزيد من الدول على الأسلحة، مؤكدة: "سيكون هناك سباق تسلح نووي مرة أخرى".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام العلماء والخبراء في "نشرة علماء الذرة" بتحريك "ساعة القيامة" - وهي ساعة نظرية "تحذر الجمهور من مدى قربنا من تدمير عالمنا" - لتصبح عند 85 ثانية قبل منتصف الليل، وهو أقرب وقت وصلت إليه من منتصف الليل في تاريخها. وأشارت النشرة إلى زيادة السلوك العدواني من قبل القوى النووية، وتراجع السيطرة على الأسلحة النووية، واستمرار الحروب والصراعات، والذكاء الاصطناعي.
واستشهدت هالبيرج بهذه الساعة للتعبير عن أن الوضع لم يكن قط بمثل هذه الخطورة التي هو عليها اليوم، وعلقت قائلة: "لم نكن قط قريبين إلى هذا الحد من منتصف الليل في هذا التمثيل الرمزي للساعة".