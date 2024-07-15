840 ألف مسافر عبر مطار دبي نهاية الأسبوع الماضي

يلتزم سكان دبي بنصائح السلطات بشأن ذروة موسم السفر، حيث يصل العديد منهم إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد رحلاتهم. فهم لا يكتفون بالانتظار في طوابير تسجيل الوصول فحسب، بل يحصلون أيضاً على وقت للاسترخاء في الصالات حيث تتأخر بعض الرحلات.

وعلى سبيل المثال، كان محمد عمر في طريقه إلى المطار بحلول الساعة 12 ظهراً للرحلة المقررة في الساعة 5.40 مساءً.