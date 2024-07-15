840 ألف مسافر عبر مطار دبي نهاية الأسبوع الماضي
يلتزم سكان دبي بنصائح السلطات بشأن ذروة موسم السفر، حيث يصل العديد منهم إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد رحلاتهم. فهم لا يكتفون بالانتظار في طوابير تسجيل الوصول فحسب، بل يحصلون أيضاً على وقت للاسترخاء في الصالات حيث تتأخر بعض الرحلات.
وعلى سبيل المثال، كان محمد عمر في طريقه إلى المطار بحلول الساعة 12 ظهراً للرحلة المقررة في الساعة 5.40 مساءً.
وقال عمر الذي كان متجها إلى مطار "دابوليم" في ولاية جوا الهندية "عندما كنت أستعد للمغادرة تلقيت رسالة من شركة الطيران تفيد بتأخير رحلتي. كان الأمر مزعجاً للغاية، رغم أنني حصلت على المزيد من الوقت للاسترخاء وتخفيف قلق اللحظات الأخيرة من السفر".
ومن المتوقع أن تصل حركة المرور في مطارات الإمارة إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع، 12 و 14 يوليو، مع مرور ما يقدر بنحو 840 ألف مسافر عبر محطات مطار دبي الدولي.
من المتوقع أن يكون يوم 13 يوليو هو اليوم الأكثر ازدحاماً في المطار، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 286 ألف مسافر. وفي المتوسط، يتعامل المطار مع حوالي 274 ألف مسافر يومياً خلال فترة الذروة.
ويُنصح المسافرون بمغادرة منازلهم في وقت مبكر لتجنب الازدحام المروري والطوابير الطويلة، واستيعاب عمليات التفتيش الأمنية الممتدة.
وكان محمد شريف، الذي كان مسافراً إلى "كوزيكود" في أكثر أيام المطار ازدحاماً، حريصاً على الاستعداد جيداً. فقد وصل إلى المطار بحلول الساعة 9 صباحاً لرحلة الساعة 1 ظهراً، لكن رحلته تأخرت حوالي 90 دقيقة.
قال شريف: "كان الوصول إلى المطار مبكراً مفيداً بالنسبة لي حيث كان هناك ازدحام شديد. كان لدي مهمة هامة تعين عليّ الانتهاء منها في كاليكوت (المعروفة الآن باسم كوزيكود)، ولكن بحلول الوقت الذي أصل فيه إلى هناك، سيكون مكان العمل مغلقاً، وسأضطر إلى الانتظار إلى يوم الاثنين حتى أتمكن من الانتهاء منه. الآن، أستغل الوقت الإضافي للاستمتاع بعروض المطار وتخصيص بعض الوقت للاسترخاء".
وكان العروسان محمد الشامي وآية كمال، اللذان يعيشان في الشارقة، متحمسين للمغادرة لقضاء إجازتهما في قبرص. وصلا إلى المبنى رقم 1 في الساعة 9 صباحاً للرحلة، التي كان من المقرر في البداية أن تكون في الساعة 12.40 ظهراً ولكن تم تأجيلها إلى الساعة 2.30 ظهراً.
وقال الشامي: "لقد شعرت بالازدحام في المطار حتى أنه في الصباح كان أكثر ازدحاماً من المعتاد. وكان تأخر رحلتنا بمثابة فرصة لتمديد وقتنا في المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي".
وأضاف: "نحن ذاهبون في إجازة، والتأخير لم يزعجنا كثيراً".
وقام بعض السكان المسافرين خلال الأيام الثلاثة المقبلة بحزم حقائبهم مسبقاً.
وقال جايمي حسن، وهو مقيم في أبوظبي ومسافر جواً من دبي إلى إسبانيا يوم الأحد: "إن القلق من السفر في اللحظة الأخيرة أمر لا مفر منه. لكنني أتأكد من أنني مستعد جيداً قبل يوم واحد".
وأضاف: "من المقرر أن تكون رحلتي في الساعة 3.30 صباحاً يوم الأحد وأخطط لمغادرة أبوظبي في الساعة 5 مساءً والوصول إلى المبنى رقم 3 قبل الساعة 7.30 مساءً".
نصائح للسفر
لتجنب المتاعب وضمان رحلة سفر سلسة خلال موسم الذروة، إليك بعض النصائح:
تسجيل الوصول: استفد من خدمات تسجيل الوصول الذاتي والمبكر والمنزلي، بالإضافة إلى الخدمات عبر الإنترنت.
الأمتعة: تعرف على أوزان الأمتعة المسموح بها وأنظمة التعبئة لتجنب المفاجآت. قم بوزن أمتعتك في المنزل.
الأمان: وفر الوقت بوضع العناصر المعدنية (الساعة والمجوهرات والهاتف والعملات المعدنية والحزام) في حقيبة يدك واتبع الإرشادات الخاصة بالسوائل والرذاذ والمواد الهلامية.
البوابات الذكية: يمكن للعائلات التي لديها أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية تدقيق جوازات السفر.
لوائح السفر: ابق على اطلاع دائم بالسياسات الخاصة بوجهتك وجهز جميع المستندات اللازمة.
تنظيم المستندات: قم بإعداد وثائق السفر مسبقاً
أحضر الأساسيات: أحضر البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة(الباور بانك) في حقيبة يدك.
الوداع: ودع أهلك في المنزل، حيث يُسمح فقط للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.
المواصلات: استخدم المترو لتجنب ازدحام الطرق والتنقل بين المحطتين 1 و 3.