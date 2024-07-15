83 مليون تهديد إلكتروني للشركات الإماراتية 2023
أصدرمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات توجيهات للمؤسسات التجارية في دولة الإمارات بشأن تحديث أنظمتها ومراقبة التهديدات وتأمين بياناتها وسط العدد المتزايد من التهديدات الإلكترونية، حيث تعرضت 56 بالمائة من الشركات والمؤسسات لاختراق البيانات في الربع الثالث من عام 2023
ومع حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في دولة الإمارات العام الماضي، أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات الشركات باتباع النصائح التالية لحماية مساحتها الرقمية:
1. كن محمياً
دعا مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة الشركات إلى تفعيل مركز العمليات السيبرانية الخاص بها والإبلاغ فوراً عن أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة تستهدف القطاعات.
2. تعزيز الحماية ضد هجمات الحرمان من الخدمات (DDoS)
كما يُنصح بشدة تقييم هجمات الحرمان من الخدمات (DDoS) من قبل مزودي خدمات الإنترنت. وتم حث الشركات على مراجعة تكوين الخدمات الحالية للتأكد من أنها تعمل بشكل فعال.
3. ابق على اطلاع
من الأمر الهام جداً أن تقوم الشركات بمراقبة وتقييم مصادر معلومات التهديدات السيبرانية بشكل استباقي. بهذه الطريقة، ستتمكن من تحليل التهديدات الناشئة والمحتملة.
4. تحديث كافة البرامج وأنظمة التشغيل والتطبيقات الأمنية
على الرغم من أن هذه الخطوات قد تبدو بسيطة، إلا أنه غالباً ما يتم إهمالها. من خلال التأكد من تحديث جميع البرامج وأنظمة التشغيل وتطبيقات الأمان، فإن هذا يضمن حصول برامج الشركات على أحدث تصحيحات الأمان.
5. مراقبة حركة المرور
كما يتعين على الشركات والمؤسسات التجارية مراقبة حركة البيانات على الشبكة باستخدام أنظمة كشف التطفل (IDS) وأنظمة منع التسلل (IPS) لاكتشاف السلوك المشبوه في أقرب وقت ممكن.
6. كن على استعداد
ومن المستحسن أيضاً تطوير خطة شاملة للاستجابة للحوادث السيبرانية تتضمن آليات لتحديد الحوادث والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.
7. احذر التصيد الاحتيالي
على الشركات توخي الحذر بشدة بشأن الرسائل غير المرغوب فيها التي تطلب معلومات شخصية أو مالية. تتعرض الشركات والأفراد على حد سواء لخطر التهديدات السيبرانية بسبب التصيد الاحتيالي. وتم الكشف عن أن 54% من الأفراد وقعوا ضحايا لمواقع التصيد الاحتيالي في الربع الثالث من عام 2023، في حين تم استهداف 19% في عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
8. استخدم كلمات مرور قوية
يوصى بشدة بتمكين المصادقة الثنائية. يعد هذا الإجراء الأمني الإضافي بالغ الأهمية لأنه يضيف طبقة إضافية من الحماية إلى عملية تسجيل الدخول. من خلال الجمع بين شيء تعرفه الشركات (مثل كلمة المرور) مع شيء تمتلكه (مثل كلمة مرور لمرة واحدة) أو شيء تعرفه (مثل المسح البيومتري)، فإنه يتم تعزيز الأمان للحساب بشكل كبير، مما يقلل من احتمالية الوصول غير المصرح به.
9. احتفظ بالنسخ الاحتياطية
يتعين على المؤسسات التجارية حماية بياناتها الهامة من خلال تخزينها على وسائط احتياطية آمنة.
وفي وقت سابق، قال "هاريش شيب"، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سوفوس، لصحيفة خليج تايمز: "عند عمل نسخة احتياطية لبياناتك، فإن القاعدة الذهبية التي يجب اتباعها هي قاعدة 3-2-1".
قال: "ثلاث نسخ احتياطية الخاصة بك، بما في ذلك النسخة التي تستخدمها الآن؛ وموقعان مختلفان لتخزين هذه النسخ الاحتياطية؛ ويجب أن يكون أحدهما خارج الموقع/غير متصل بالإنترنت".
وأوضح أن النسخ الاحتياطية الموثوقة والقابلة للاستخدام هي بمثابة مظلة للمؤسسة وشبكة أمان مدمجة في جهاز واحد.