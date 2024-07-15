83 مليون تهديد إلكتروني للشركات الإماراتية 2023

أصدرمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات توجيهات للمؤسسات التجارية في دولة الإمارات بشأن تحديث أنظمتها ومراقبة التهديدات وتأمين بياناتها وسط العدد المتزايد من التهديدات الإلكترونية، حيث تعرضت 56 بالمائة من الشركات والمؤسسات لاختراق البيانات في الربع الثالث من عام 2023

ومع حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في دولة الإمارات العام الماضي، أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات الشركات باتباع النصائح التالية لحماية مساحتها الرقمية: