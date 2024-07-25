82 صنفا من 21 مزرعة في مسابقة ليوا لنخبة الرطب

سجلت مسابقة ليوا لنخبة الرطب في "مهرجان ليوا للرطب" استلام 82 صنفا غير مكرر، من 21 مزرعة من مزارع النخيل في الدولة، فيما بلغت كميات الرطب في المسابقة 945 كيلوجراما.

وتتواصل مسابقات الدورة العشرين من المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث لغاية 28 يوليو الجاري.

وتشهد مسابقة ليوا لنخبة الرطب منافسات بين المزارعين، إذ تشترط المسابقة على كل مشارك تقديم 15 صنفا من مزرعته بوزن لا يقل عن 3 كيلوجرامات للصنف الواحد، وأن يكون الإنتاج محليا ومن هذا الموسم إذ بلغ عدد الأصناف المقدمة 315 صنفا بواقع 15 صنفا لكل مشارك من بينهم 82 صنفا غير مكرر.

وتضمنت الأصناف المشارك بها (الفنخاء، النادرة، أم الدهن، أم كبار، بومعان، الشيخة، آزدي، برحي، برني العلاء، الجزائرية، بشاير، بقلة بريم، جذابة، حساوي، خدي، بوبديعة، ترفه، جش ربيع، برني العيص، بلهويمل، حلوة العين، حمري، حويز، خضراوي، خنيزي، داحسية، دباس، دخيني، ذوق، حلوة دبي، رزيز، روثانة، ريانة، رئيسي، زاملي، سباكة، حلوة الجوف،، سكري، شامية، شبيبي، شمشولة، فرض العين، شيخة تماني، غندة، شيشي، صفاوي، صقعي، صمود، عجايب، عجوة، سكري أحمر، عذبة، عمبرة، سكري دياله، عياشة، فرض ليوا، عنبرة المدينة، عويدي، فرض ابيض، فضيلي، فنخا، لولو، مجدول، مرزبان، قندة، مضافتي، مكتومي، منيفي، نبتة العويا، نبتة بتال، نبتة تماني، نبتة حصان، نبتة سلمى، نبتة سيف، نبتة علي، نبتة مزروعي، نميشي، نوادر، وصايف، ونانة).

وخصصت اللجنة المنظمة لـ"مسابقة ليوا لنخبة الرطب 15 جائزة بقيمة تبلغ 540 ألف درهم إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 120 ألف درهم والمركز الثاني 100 ألف درهم والمركز الثالث 60 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً للمركز الخامس عشر.