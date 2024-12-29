81 مليون درهم أرباح مزاد لوحات الأرقام الأخير بدبي

وعرضت هيئة الطرق والمواصلات في هذا المزاد 90 لوحة أرقام مميزة مكونة من رقمين وثلاثة وأربعة وخمسة أرقام، تشمل الرموز AA، BB، K، O، T، U، V، W، X، Y، وZ.