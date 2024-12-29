81 مليون درهم أرباح مزاد لوحات الأرقام الأخير بدبي
حقق أحدث مزاد علني لأرقام لوحات المركبات المميزة في دبي مبلغاً إجمالياً قدره 81.178 مليون درهم، مسجلاً أعلى حصيلة في تاريخ مزادات هيئة الطرق والمواصلات.
وحققت اللوحة BB55 أعلى سعر في المزاد الذي أقيم يوم 28 ديسمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، حيث بيعت بمبلغ 6.3 مليون درهم، تلتها اللوحة AA21 بمبلغ 6.16 مليون درهم، ثم اللوحة BB100 بمبلغ 5 ملايين درهم، ثم اللوحة BB11111 بمبلغ 4.21 مليون درهم.
وعرضت هيئة الطرق والمواصلات في هذا المزاد 90 لوحة أرقام مميزة مكونة من رقمين وثلاثة وأربعة وخمسة أرقام، تشمل الرموز AA، BB، K، O، T، U، V، W، X، Y، وZ.
تقدم هيئة الطرق والمواصلات لوحات أرقام مميزة في المزادات العلنية والإلكترونية، كما تضمن الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص لمحبي لوحات الأرقام.
ينجذب العديد من المشاركين إلى هذه الأطباق المميزة لأسباب شخصية، لأنها غالبًا ما تمثل معالم أو رموزًا أو أحداثًا ذات قيمة خاصة في حياتهم.