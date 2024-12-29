اللوحة BB55 حققت أعلى سعر حيث بيعت بمبلغ 6.3 مليون درهم
اللوحة BB55 حققت أعلى سعر حيث بيعت بمبلغ 6.3 مليون درهم
الإمارات

81 مليون درهم أرباح مزاد لوحات الأرقام الأخير بدبي

أقيم المزاد العلني رقم 117 لهيئة الطرق والمواصلات للوحات أرقام المركبات الحصرية في 28 ديسمبر
تاريخ النشر

حقق أحدث مزاد علني لأرقام لوحات المركبات المميزة في دبي مبلغاً إجمالياً قدره 81.178 مليون درهم، مسجلاً أعلى حصيلة في تاريخ مزادات هيئة الطرق والمواصلات.

وحققت اللوحة BB55 أعلى سعر في المزاد الذي أقيم يوم 28 ديسمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، حيث بيعت بمبلغ 6.3 مليون درهم، تلتها اللوحة AA21 بمبلغ 6.16 مليون درهم، ثم اللوحة BB100 بمبلغ 5 ملايين درهم، ثم اللوحة BB11111 بمبلغ 4.21 مليون درهم.

وعرضت هيئة الطرق والمواصلات في هذا المزاد 90 لوحة أرقام مميزة مكونة من رقمين وثلاثة وأربعة وخمسة أرقام، تشمل الرموز AA، BB، K، O، T، U، V، W، X، Y، وZ.

تقدم هيئة الطرق والمواصلات لوحات أرقام مميزة في المزادات العلنية والإلكترونية، كما تضمن الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص لمحبي لوحات الأرقام.

ينجذب العديد من المشاركين إلى هذه الأطباق المميزة لأسباب شخصية، لأنها غالبًا ما تمثل معالم أو رموزًا أو أحداثًا ذات قيمة خاصة في حياتهم.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com