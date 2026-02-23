800 درهم و4 نقاط سوداء: عقوبات مشددة للقيادة المشتتة برأس الخيمة

في إطار المراقبة المستمرة لسلامة الطرق، حددت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة سلسلة من المخالفات المرورية الشائعة المرتبطة بحوادث الطرق، بناءً على الإحصائيات الرسمية والتقارير اليومية.

في صميم التحذير رسالة واضحة: لا تزال سلوكيات القيادة غير الآمنة تشكل تهديدًا خطيرًا لمستخدمي الطريق، مما يؤدي إلى غرامات مالية ونقاط سوداء واحتمال مصادرة المركبة.

من أبرز المخالفات عدم التزام المركبات الخفيفة بالمسار الإلزامي، خاصة عند التقاطعات المزودة بإشارات ضوئية. يواجه المخالفون غرامة قدرها 400 درهم.

سبب آخر متكرر للحوادث هو عدم الحفاظ على مسافة آمنة من المركبة الأمامية. تحمل هذه المخالفة غرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء في السجل المروري للسائق.

تم تحديد القيادة المشتتة، والتي تُعرف بالانشغال بأي شيء آخر غير الطريق، كمخالفة رئيسية ثالثة. يخضع السائقون الذين يتم ضبطهم وهم يمارسون مثل هذا السلوك لغرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء.

وتم إدراج عدم ارتداء حزام الأمان كمخالفة رئيسية رابعة تساهم في الحوادث. يتم تغريم المخالفين 400 درهم ويحصلون على أربع نقاط سوداء.

حثت شرطة رأس الخيمة سائقي السيارات وجميع مستخدمي الطريق على الامتثال الكامل لقوانين المرور وإشارات الطرق لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

شددت السلطات على أن المخالفات قد تؤدي إلى غرامات مالية، وحجز المركبة، ونقاط سوداء، وفقًا للقانون.

أكدت الإدارة مجددًا نهجها المتشدد تجاه المخالفين المروريين، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تقوض جهود السلامة على الطرق وتهدد الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق أعلى معايير الأمن المروري والوعي العام في جميع أنحاء الإمارة.