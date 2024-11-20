80% من مسافري الإمارات يفضلون السفر إلى وجهات بسماء قاتمة لمشاهدة النجوم

وكان كارلو يتحدث على هامش منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" الذي أقيم في دبي يوم الأربعاء. وأوضح أيضاً أن 53 في المائة من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة يفضلون السفر إلى أماكن أكثر برودة. كما يختار الكثيرون تعديل أنشطتهم وفقاً لمكان سفرهم. ويفكر حوالي 74 في المائة من المسافرين في ممارسة الأنشطة الليلية لتجنب درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار بينما يقلل 77 في المائة من الوقت الذي يقضونه في الشمس من خلال التخطيط للأنشطة في الصباح الباكر أو في المساء.