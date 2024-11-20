80% من مسافري الإمارات يفضلون السفر إلى وجهات بسماء قاتمة لمشاهدة النجوم
كشف خبراء في منتدى للسفر في دبي أن نحو 80% من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة يرغبون في السفر إلى "وجهات ذات سماء قاتمة" أو مواقع ذات ليالي مرصعة بالنجوم وبيئة ليلية".
وقال كارلو أوليجنيكزاك، نائب الرئيس والمدير الإداري لموقع بوكينج.كوم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لصحيفة خليج تايمز: "وفقاً لبحثنا، فإن 80% من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة يرغبون في الحصول على تجربة سماء قاتمة أكثر، ومشاهدة النجوم". "نرى الاتجاه يتنشر في جميع المجالات. يبحث ثلث المسافرين عن نفس الشيء على مستوى العالم، ولكن هذه الأرقام أعلى في الإمارات العربية المتحدة، لقد فوجئت بذلك تماماً".
وكان كارلو يتحدث على هامش منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" الذي أقيم في دبي يوم الأربعاء. وأوضح أيضاً أن 53 في المائة من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة يفضلون السفر إلى أماكن أكثر برودة. كما يختار الكثيرون تعديل أنشطتهم وفقاً لمكان سفرهم. ويفكر حوالي 74 في المائة من المسافرين في ممارسة الأنشطة الليلية لتجنب درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار بينما يقلل 77 في المائة من الوقت الذي يقضونه في الشمس من خلال التخطيط للأنشطة في الصباح الباكر أو في المساء.
اتجاهات السفر
وأضاف كارلو أن السفر بغرض سياحة العافية اكتسب شعبية متزايدة في الآونة الأخيرة. وقال: "نرى أن ثلاثة أرباع المسافرين في الإمارات العربية المتحدة على استعداد لدفع ثمن إجازة بهدف القيام بأنشطة تطيل العمر أو تحسن صحتهم. كما أن 86% من المسافرين على استعداد لاكتشاف نشاط صحي جديد خلال إجازتهم".
وأوضح أيضاً أن المزيد من الأشخاص يستخدمون التكنولوجيا لاختيار الوجهة وتحديد برنامج الرحلة وإجراء الحجوزات. وقال: "يرى 85 في المائة من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة أنهم سيستخدمون التكنولوجيا لاتخاذ قرارات أفضل". "بالإضافة إلى ذلك، أخبرنا 71 في المائة أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتنظيم رحلاتهم وإنشاء برامج مخصصة أكثر للرحلات. كما سيستخدم 85 في المائة التكنولوجيا للعثور على وجهات أقل ازدحاماً".
وقال إن 25 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة قالوا إنهم لا يضعون علامة على الوجهات الغير معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي لإبقائها طي الكتمان.
وقال كارلو إن الشركة تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات التخطيط للرحلات لمنح العملاء تجربة أكثر تخصيصاً. "يمكنهم الدخول إلى التطبيق وطرح أسئلة محددة مثل هل لديكم محطات شحن للسيارات الكهربائية، أو هل تستقبلون الحيوانات الأليفة، وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح المعلومات المتاحة في قائمة العقارات لتقديم أفضل إجابة."
وأضاف أن النظام الذي تم تطبيقه في سبع دول في أوروبا تلقى استجابة إيجابية، وسيتم توسيعه ليشمل بقية دول العالم.