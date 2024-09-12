80% من التكاليف توفرها حفلات الزفاف الجماعية بالإمارات

ولا يقتصر هذا الاتجاه على الإماراتيين فقط. فقد قرر الأخوان الهنديان "آرش" و"أرجون" تنظيم حفل زفاف مشترك، ما ساهم في تقليص التكاليف بشكل فعّال. قال "آرش": "كنت على وشك الزواج أولاً، لكنني اقترحت تأجيل الحفل لمدة عام حتى نتمكن من دمج احتفالينا." كانت زوجته مترددة في البداية، لكن بعد حساب التكاليف، أدركوا أن هذا الخيار هو الأكثر منطقية. وأضاف مشدداً على نجاح التنظيم: "لقد وفرنا 50,000 درهم لكل منا".