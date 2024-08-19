80% خصومات الشارقة استعداداً للعودة إلى المدارس
مع استعداد آلاف الطلاب للعودة إلى المدارس في 26 أغسطس، يمكن للآباء الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على اللوازم المدرسية في جميع أنحاء الشارقة.
وتتوفر العروض على الملابس والأجهزة الإلكترونية والحقائب المدرسية في مراكز التسوق والمكتبات ومحلات القرطاسية في جميع أنحاء الإمارة.
وتستمر الحملة حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة.
ويمكن للطلبة أيضاً المشاركة في الأنشطة الترفيهية وورش العمل، إلى جانب الفعاليات التي سيتم فيها توزيع المستلزمات التعليمية.
وسيتم توزيع 100 حقيبة مدرسية و100 قسيمة لشراء اللوازم المدرسية على الطلاب وأولياء الأمور والأسر في 6 مراكز تسوق من 23 إلى 25 أغسطس.
وأكد عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن عروض العودة إلى المدارس تهدف إلى دعم الأسر والطلاب في شراء المستلزمات المدرسية والأساسيات بأسعار مخفضة، مما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز بيئة تعليمية مواتية للأطفال.
وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومنسق عام عروض صيف الشارقة أن حملة العودة إلى المدارس تجمع بين الترويج التجاري والتعاون المثمر بين التجار والموردين والمكتبات ومتاجر التجزئة المشاركة في مهرجان عروض صيف الشارقة.
وأضاف أن هذه المبادرة تساعد أيضاً في تحفيز مشاركة المجتمع في عروض الشارقة وضمان حصول الأسر على اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية.