8 هدايا وتجارب مجانية لسكان الإمارات صيفاً: من الحلويات المثلجة إلى دروس التجديف

على الرغم من إغلاق بعض المعالم السياحية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف، إلا أنه لا يزال هناك وفرة من التجارب المجانية التي يمكن الاستمتاع بها في جميع أنحاء البلاد.
أولئك الذين قد يفوتون مشاهدة عروض نافورة دبي ، أو رؤية طيور الفلامنجو في محمية رأس الخور للحياة البرية خلال أشهر الصيف الحارة وسوف نجد طرقًا أخرى للاستمتاع دون الحاجة إلى إنفاق درهم واحد.
وفيما يلي بعض الأشياء التي لن يضطر السكان إلى دفع ثمنها في صيف عام 2025:
في هذا الطقس الحار، ما أجمل الرياضات المائية؟ لتشجيع الأطفال على ممارسة السباحة والتجديف بالكاياك والقوارب السريعة، ندعو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا للانضمام إلى حملة "صيف الفجيرة" التي انطلقت في 25 يونيو تحت شعار "صيفٌ مُمتع".
ويوفر الحدث، الذي يستمر حتى 21 يوليو 2025، للمشاركين أيضًا أنشطة تعليمية مثل جلسات التوعية التي تركز على الحفاظ على البيئة البحرية.
لا يحتاج سكان دبي إلى إنفاق مبالغ طائلة للاستمتاع بالسباحة في ثلاثة شواطئ ليلية - جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1.
يمكن للسباحين في بعض المواقع على امتداد الشواطئ التي يبلغ طولها حوالي 800 متر الاستمتاع بالمناظر الخلابة لبرج العرب الشهير.
صحيح أن هذا العام لم يشهد أمطارًا غزيرة على سكان الإمارات. ومع ذلك، يمكن لمن يفتقدون شعور قطرات المطر التي تتساقط على وجوههم زيارة ممشى زوايا في الشارقة لمشاهدة عروض المطر اليومية المجانية.
تستمر العروض لمدة 5 دقائق لكل منها على فترات زمنية مدتها ساعة واحدة.
سيكون توصيل طلبات أمازون التي تزيد قيمتها عن 90 درهمًا إماراتيًا مجانيًا تمامًا، حيث تصل معظم المنتجات خلال ستة إلى اثني عشر يومًا. وقد أطلقت منصة التسوق الإلكتروني مؤخرًا قسمًا جديدًا باسم "بازار أمازون" للمتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة حصريًا.
يمكن لكل شخص بالغ الاستفادة من عرض "دخول الأطفال مجانًا" في جزيرة ياس بأبوظبي حتى 30 سبتمبر من خلال اصطحاب طفل واحد للعب مجانًا في المتنزهات الترفيهية القياسية مثل فيراري وورلد، وياس ووتروورلد، ووارنر براذرز وورلد، وسي وورلد جزيرة ياس.
تتضمن الباقة أيضًا الإقامة وتناول الطعام في بعض الفنادق.
أُعلن عن عرض " لبن رائب مجاني للجميع " في مطعم بالشارقة. سيُقدم لزائر مطعم مادوراي في أبو شغارة بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا لبن رائب مجاني، وهو مشروب ألبان مُخمّر يُستهلك على نطاق واسع في جنوب الهند، وهو قليل الدسم وغني بالإلكتروليتات.
يتم تقديم وجبات مجمدة وعصائر مجانية للعمال ذوي الياقات الزرقاء في الإمارات العربية المتحدة كجزء من حملة ثلاجة الفريج الإنسانية.
بهدف تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة وتهدف الحملة، التي تهدف إلى حماية العمال من الجفاف والإجهاد الحراري، إلى توزيع مليوني مشروبات مرطبة على العمال في مختلف أنحاء دبي خلال ذروة الصيف.
وللتطوع في الحملة، يتعين على المقيمين ملء نموذج التسجيل على حساب فيرجان دبي على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُقدّم استراحة مجانية من حرّ الصيف للعاملين في خدمات التوصيل في الإمارات العربية المتحدة. يتوفر أكثر من 10,000 محطة استراحة مكيّفة لتوفير مكان للراحة للعاملين خلال ذروة الصيف.