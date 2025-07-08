8 هدايا وتجارب مجانية لسكان الإمارات صيفاً: من الحلويات المثلجة إلى دروس التجديف

على الرغم من إغلاق بعض المعالم السياحية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف، إلا أنه لا يزال هناك وفرة من التجارب المجانية التي يمكن الاستمتاع بها في جميع أنحاء البلاد.

أولئك الذين قد يفوتون مشاهدة عروض نافورة دبي ، أو رؤية طيور الفلامنجو في محمية رأس الخور للحياة البرية خلال أشهر الصيف الحارة وسوف نجد طرقًا أخرى للاستمتاع دون الحاجة إلى إنفاق درهم واحد.

وفيما يلي بعض الأشياء التي لن يضطر السكان إلى دفع ثمنها في صيف عام 2025: