8 منتجات تبريد صيفية بأسعار معقولة تجذب سكان الإمارات

وقال "أندرو هونغ"، تاجر الجملة في قسم "BB" في سوق التنين في دبي: "أصبحت هذه المراوح بمثابة بيان للموضة في الإمارات العربية المتحدة، وهي متوفرة بألوان وأحجام ووظائف مختلفة، لقد بعنا أكثر من 5000 قطعة في شهرين ونصف فقط".

ويمكن الحصول عليها مقابل 20 درهماً في المتاجر المختلفة.