8 منتجات تبريد صيفية بأسعار معقولة تجذب سكان الإمارات
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية ووصول نسبة الرطوبة إلى 95 في المائة، يلجأ سكان الإمارات إلى اقتناء بعض الأدوات الجديدة للتبريد. سواء في الشوارع أو داخل السيارات أو في المنزل، وأصبحت هذه الأدوات والأجهزة ضرورية مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقامت صحيفة خليج تايمز بتفقد بعض المتاجر والأسواق ولاحظت الطلب الهائل على مثل هذه المنتجات، فمن سوق التنين في دبي إلى سوقي ديرة والصين في عجمان، تعج المتاجر بالزبائن الذين يضيفون هذه "المبردات" الفريدة إلى عربات التسوق الخاصة بهم. والأمر الجيد هو أنها لن تكلفهم الكثير حيث تبدأ الأسعار من 20 درهماً إماراتياً.
1. المراوح المحمولة
وصار مظهر المراوح المحمولة شائعاً في الشوارع، وهي الأداة المفضلة لمن يسيرون تحت أشعة الشمس. توفر حيث هذه المراوح المحمولة تبريداً فورياً مما يجعل الأنشطة الخارجية محتملة وأكثر سهولة.
وأكد التجار أنها تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال "أندرو هونغ"، تاجر الجملة في قسم "BB" في سوق التنين في دبي: "أصبحت هذه المراوح بمثابة بيان للموضة في الإمارات العربية المتحدة، وهي متوفرة بألوان وأحجام ووظائف مختلفة، لقد بعنا أكثر من 5000 قطعة في شهرين ونصف فقط".
ويمكن الحصول عليها مقابل 20 درهماً في المتاجر المختلفة.
2. أغطية التبريد لمقعد السيارة
إذا قمت بإيقاف سيارتك تحت الشمس، فأنت تعلم أنك ستعود إلى مقعد ساخن (حرفياً). وإذا كنت في عجلة من أمرك، فسوف تضطر إلى تحمل الحرارة - ولكن ليس إذا كان لديك هذه الأغطية للمقاعد، فمع وجود مراوح صغيرة مثبتة داخل الوسادة، يوفر غطاء مقعد السيارة المبرد راحة فورية.
وقال أندرو هونغ: "لا يعرف الكثير من السكان عن أغطية تبريد مقاعد السيارات هذه، كلما رأوها هنا أو في سوق ديرة فإنهم يشعرون بالفضول الكافي للاستفسار وشراء واحدة. إنها تجعلك تشعر بالراحة للغاية عندما تضعها في سيارتك"، وتتوفر أغطية الوسائد المزودة بمراوح مقابل 150 درهماً في سوق التنين.
3. مراوح الرقبة
إن عيب المراوح الصغيرة المحمولة هي أنه يتعين عليك حملها - وهو أمر غير ممكن دائماً عندما تكون يديك مشغولتين وعليك المشي في الخارج، وتحل مراوح الرقبة هذه المشكلة.
وقال شاهد حسن، البائع في سوق قرقاش في ديرة: "تركز بعض الموديلات على تبريد الرأس، في حين أن البعض الآخر مزود بمراوح متعددة يمكنها تبريد الجزء العلوي من الجسم بالكامل وتحتوي الإصدارات الأكثر تقدماً على مبردات بالداخل، حيث يمكن للمستخدمين إضافة الماء البارد لتعزيز التبريد"، وتباع مراوح الرقبة مقابل 30 درهماً.
4. مراوح مقعد السيارة
هل تريد أن تشعر بنسيم بارد منذ لحظة دخولك سيارتك؟ إذاً هذه الأداة الفريدة هي المناسبة لك، حيث يتم تركيب المروحة بين المقعد ومسند الرأس، وتستهدف منطقة الرقبة والرأس، وستشعر بالهواء البارد يتغلغل عبر ملابسك، مما يوفر لك الراحة التي تحتاجها بشدة.
5. حمامات سباحة قابلة للنفخ
يمكن وضع حمامات السباحة القابلة للنفخ بسهولة في الفناء الخلفي، وهي نشاط ممتع للأطفال.
وما عليك سوى ملئها بالماء وسيكون لديك واحة صغيرة في منزلك حيث يمكن للأطفال اللعب والاستمتاع بالرغم من الحرارة.
6. مزيل الرطوبة
هل غرفتك رطبة جداً؟ إذاً هذا الجهاز مناسب لك، يقوم جهاز إزالة الرطوبة بجمع الرطوبة من الهواء في الغرفة وتحويلها إلى ماء يمكن التخلص منه لاحقاً، وتساعد هذه الأداة في الحفاظ على بيئة داخلية مريحة وجافة للاستمتاع بنوم هانئ ليلاً.
يقول البائعون إن هذه الأدوات غالباً ما يستخدمها الأشخاص الذين يغادرون المنزل ويعملون أثناء النهار.
وقال شاهد حسن: "إنهم يقومون بتشغيل الجهاز، وبحلول وقت عودتهم، يكون مستوى الرطوبة أقل بكثير. لقد سجلنا العديد من الطلبات المتكررة من الأشخاص الذين استخدموا الجهاز، إنه لا يحافظ على برودة الغرفة فحسب، بل ينقي الهواء أيضاً".
7. مراوح المكتب
بالنسبة لبعض العاملين في المكاتب، أصبحت هذه المراوح جزءاً من روتين عملهم. تضمن هذه الأجهزة الصغيرة والقوية نسيماً ثابتاً، مما يحافظ على برودة أماكن العمل وراحة الموظفين طوال اليوم.
8. غطاء عجلة القيادة من السيليكون
من بين المنتجات الشائعة الأخرى غطاء عجلة القيادة المصنوع من السيليكون للسيارات. هذه الأداة البسيطة والفعّالة تمنع عجلة القيادة من أن تصبح ساخنة بشكل لا يطاق عندما تكون السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس.
وقال حسن: "هذا الغطاء مصنوع من السيليكون المقاوم للحرارة. إنه يضمن قبضة مريحة ويحمي يديك من الحرارة الناجمة عن العجلة الساخنة".