8 ملايين درهم قيمة رقم مركبة في المزاد العلني بدبي

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيرادات ضخمة بلغت 69.137 مليون درهم من مزادها العلنيّ الأخير لبيع لوحات أرقام السيارات المُميّزة.

وقد شهد المزاد في نسخته الـ 116 عرض 90 لوحة مُميّزة تتألف من رقمين إلى خمسة أرقام وتحمل الرموز AA وL وN وP وQ وR وS وT وU وV وW وX وY وZ.

وكانت أعلى مُزايدة على اللوحة رقم AA17 التي بيعت بمبلغ 8.02 مليون درهم، تلتها اللوحة رقم Y1000 التي بيعت بـ 4.55 مليون درهم. كما تم شراء اللوحة رقم V96 بـ4.1 مليون درهم، بينما بلغت قيمة اللوحة رقم AA333 مبلغ 3.01 مليون درهم.

وتُعتبر هذه اللوحات ذات دلالات شخصية لأصحابها، حيث تعكس مناسبات وأحداثاً أو معالم مُهمّة في حياتهم.

وتخضع مبيعات لوحات أرقام السيارات لضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5%، ويجب على كلّ مُزايد أن يكون لديه ملف مُروري في دبي، بالإضافة إلى تقديم شيك تأميني بقيمة 25,000 درهم لصالح هيئة الطرق والمواصلات. كما يتعيّن على المُزايدين دفع رُسوم مزاد غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهم.

وقد أُقيم المزاد يوم السبت 12 أكتوبر في فندق جميرا بيتش.