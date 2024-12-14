8 قواعد مرورية للاحتفال بمهرجان ليوا الدولي

يُمنع منعًا باتًا استعراض السيارات أو الدراجات النارية بشكل خطير حول المخيمات.

ولمنع وقوع الحوادث، يجب على الزوار التأكد من أن المسار آمن عند الصعود أو النزول من التل، وخاصة لمحبي رياضة السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للدراجات النارية من جميع الأنواع بالسير على الطرق المعبدة، ويجب على راكبيها ارتداء الخوذة.

يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا برفقة أحد الوالدين أو الوصي عند ركوب الدراجات النارية.

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لا يُسمح لهم أيضًا بركوب الدراجات دون إشراف في المناطق المخصصة.

وتشكل مستويات الضوضاء بالقرب من المخيمات مصدر قلق آخر، مع وجود لوائح تمنع الأصوات المزعجة الصادرة عن المركبات أو الدراجات النارية.

يُذكّر الزوار بضرورة اتباع تعليمات المرور وارتداء حزام الأمان وتشغيل المصابيح الأمامية والالتزام بحدود السرعة على جميع الطرق المحيطة بأرض المهرجان.