8 قواعد مرورية للاحتفال بمهرجان ليوا الدولي
مع استعداد السكان والزوار للمشاركة في مهرجان ليوا الدولي 2025، والذي يقام تحت أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات العربية المتحدة - تل مرعب، أصدرت شرطة أبوظبي مجموعة من الإرشادات الأمنية المهمة لضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع الحضور.
,سيشهد المهرجان، الذي يقام في الفترة من 13 ديسمبر إلى 4 يناير في الظفرة، فعاليات مثيرة لرياضة السيارات مثل سباقات الكثبان الرملية والانجراف، لكن السلامة تشكل أولوية. وأكدت شرطة أبوظبي أنه لن يتم التسامح مع بعض السلوكيات خلال الاحتفالات:
يُمنع منعًا باتًا استعراض السيارات أو الدراجات النارية بشكل خطير حول المخيمات.
ولمنع وقوع الحوادث، يجب على الزوار التأكد من أن المسار آمن عند الصعود أو النزول من التل، وخاصة لمحبي رياضة السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للدراجات النارية من جميع الأنواع بالسير على الطرق المعبدة، ويجب على راكبيها ارتداء الخوذة.
يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا برفقة أحد الوالدين أو الوصي عند ركوب الدراجات النارية.
بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لا يُسمح لهم أيضًا بركوب الدراجات دون إشراف في المناطق المخصصة.
وتشكل مستويات الضوضاء بالقرب من المخيمات مصدر قلق آخر، مع وجود لوائح تمنع الأصوات المزعجة الصادرة عن المركبات أو الدراجات النارية.
يُذكّر الزوار بضرورة اتباع تعليمات المرور وارتداء حزام الأمان وتشغيل المصابيح الأمامية والالتزام بحدود السرعة على جميع الطرق المحيطة بأرض المهرجان.
وأخيرا، يُحظر استخدام الطائرات والطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.
تم وضع هذه الإرشادات لضمان سلامة ورفاهية كل من يحضر هذا الحدث الصحراوي المثير. يتم تشجيع الزوار على الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان مع احترام هذه القواعد المهمة.