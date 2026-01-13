8 درجات مئوية تنخفض الحرارة في الإمارات مع بدء أبرد فترة شتاء قريباً

قد يرغب المقيمون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في إبقاء ملابسهم الصوفية في متناول اليد، حيث من المقرر أن يشهد النصف الثاني من يناير انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة — وهو انخفاض سيشعر به الكثيرون بين عشية وضحاها تقريبًا.