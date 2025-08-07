8 دراهم فقط..عرض تاريخي من "سيبو باسيفيك" على رحلات دبي-مانيلا

من مانيلا، تُسيّر شركة طيران سيبو باسيفيك رحلات إلى 27 وجهة فلبينية، بما في ذلك دوماغيتي وإيلويلو. من دوماغيتي، يُمكن للزوار الاسترخاء في ينابيع المياه الطبيعية أو القيام برحلة قصيرة بالقارب إلى جزيرة آبو للغوص أو الغطس السطحي. ومن إيلويلو، يُمكن للمسافرين استكشاف جزر جيجانتس أو زيارة غيماراس في مايو لحضور مهرجان المانجو.