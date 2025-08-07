8 دراهم فقط..عرض تاريخي من "سيبو باسيفيك" على رحلات دبي-مانيلا

يمكن الآن للمسافرين الذين يحجزون رحلات طيران من دبي إلى مانيلا الحصول على تذكرة بسعر يبدأ من 8 دراهم (السعر الأساسي)، كجزء من عرض خاص من شركة طيران سيبو باسيفيك (CEB).
أطلقت شركة الطيران الرائدة في الفلبين عروضها الترويجية لشهر أغسطس. في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، يمكن للمسافرين من دبي حجز رحلاتهم إلى مانيلا بسعر أساسي يبدأ من 8 دراهم إماراتية لرحلة ذهاب فقط، شاملةً الرسوم والتكاليف الإضافية. تمتد فترة السفر من 1 فبراير إلى 30 يونيو 2026.
وبفضل أوسع نطاق محلي للخطوط الجوية الفلبينية، يمكن للمسافرين التخطيط لرحلاتهم إلى العاصمة الفلبينية أو الاتصال بالمراكز الإقليمية الرئيسية الأخرى للخطوط الجوية مثل كلارك، وسيبو، وإيلويلو، ودافاو، للوصول بشكل أسرع بين الجزر داخل البلاد.
من مانيلا، تُسيّر شركة طيران سيبو باسيفيك رحلات إلى 27 وجهة فلبينية، بما في ذلك دوماغيتي وإيلويلو. من دوماغيتي، يُمكن للزوار الاسترخاء في ينابيع المياه الطبيعية أو القيام برحلة قصيرة بالقارب إلى جزيرة آبو للغوص أو الغطس السطحي. ومن إيلويلو، يُمكن للمسافرين استكشاف جزر جيجانتس أو زيارة غيماراس في مايو لحضور مهرجان المانجو.
على بُعد ساعتين فقط بالسيارة من مانيلا، تُقدم كلارك أنشطة مثل الرماية أو رحلة تسلق إلى جبل بيناتوبو. كما يُمكن لمركز شركة طيران سيبو باسيفيك في كلارك أن يكون نقطة انطلاق إلى بويرتو برينسيسا، التي تتميز بنهر أنغراوند الشهير، وتُقدم جولات سياحية بين الجزر لتجربة غامرة.
تعمل شركة طيران سيبو باسيفيكفي 37 وجهة محلية في الفلبين و26 وجهة دولية منتشرة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
