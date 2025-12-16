77 خريجاً جديداً من أكاديمية طيران الإمارات

تخرّج 77 طياراً من أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين يوم الثلاثاء، من بينهم 52 طياراً إماراتياً ضمن برنامج مجموعة الإمارات لإعداد الطيارين المواطنين.

وقد عكست دفعة الخريجين التنوّع الكبير بين الطيارين، حيث ضمّت أيضاً 25 خريجاً من 15 دولة مختلفة.

وتُعدّ هذه الدفعة الدفعة السادسة للأكاديمية، والتي نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تخريج أكثر من 300 طيار عالي الكفاءة.

وخلال الحفل، تم تكريم خمسة من المتدربين المتميزين نظير إنجازاتهم اللافتة على مدار العام، وهم:

عبدالرحمن النعيمي

فلاح الحسّاني

جيادا ماكاريو

شاهير بهاتي

كما تمّ تكريم سعيد عبدالله عن فئة الطالب الأكثر التزاماً واجتهاداً.

وبعد التخرج، سيخضع الطيارون لمزيد من التدريب العملي على طائرات بوينغ وإيرباص، في إطار استكمال برنامجهم التأهيلي المتقدم.

وكانت الأكاديمية قد بدأت عند تأسيسها بتدريب المواطنين الإماراتيين فقط، قبل أن تفتح أبوابها للطلبة الدوليين لاحقاً، لتصبح مركزاً عالمياً لتأهيل الطيارين ومعززاً لريادة الإمارات في مجال صناعة الطيران.