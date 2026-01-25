765 مستفيداً من ذوي الهمم بـ"علاج شرطة دبي بالخيل"

ساعد برنامج شرطة دبي العلاجي لركوب الخيل 765 فردًا، بمن فيهم أطفال أصحاب الهمم.

قالت السلطات إن هذا الشكل من العلاج بالخيول، الذي يديره مركز شرطة الخيالة بدبي، يُعرف بأنه أحد أكثر الأساليب الحديثة فعالية لتحسين بعض الإعاقات الجسدية والفكرية.

يدعم العلاج التأهيل البدني والرفاهية النفسية. وقالت شرطة دبي إن البرنامج حظي بثقة كاملة من الآباء والأوصياء، محققًا نسبة رضا بلغت 100 بالمائة.

يشرف على ركوب الخيل العلاجي موظفون مؤهلون في مركز شرطة الخيالة ويدعمه خيول مدربة خصيصًا ومجهزة لجلسات العلاج.

تلعب مدرسة الفروسية التابعة للمركز دورًا رئيسيًا في تدريب الفرسان وتقديم خدمات الفروسية لمختلف شرائح المجتمع. وتشمل المبادرات الرئيسية مشروع الإسطبل الذكي، الذي يستخدم تقنيات متقدمة في رعاية الخيول وإدارتها، بالإضافة إلى مشاريع التخطيط الاستراتيجي المتخصصة.

أُعلنت نتائج البرنامج خلال زيارة تفقدية قام بها الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى مركز شرطة الخيالة.

كما سلط المري الضوء على دور الدوريات الراكبة في دعم مراكز الشرطة وتعزيز شعور الجمهور بالأمان والطمأنينة.

كما تحدد الدوريات الراكبة المركبات المهجورة والمطلوبة، وتراقب المخالفات المرورية، وتؤمن الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتنفذ الحملات الأمنية في جميع أنحاء الإمارة.

سجل مركز شرطة الخيالة نسبة سعادة وظيفية بلغت 99.1 بالمائة، ونسبة تدريب 100 بالمائة، وجاهزية بدنية بنسبة 81.67 بالمائة، وحصل المبنى على شهادة “وصول” الذهبية من بلدية دبي كمنشأة مجهزة بالكامل لأصحاب الهمم.