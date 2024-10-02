7600 درهم سنوياً إنفاق المقيمين على الرعاية الصحية

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 84% من السكان أن جودة الرعاية الصحية في الإمارات قد تحسنت خلال العقد الماضي، مع توقع نفس النسبة استمرار هذا التقدم في السنوات العشر المقبلة. ويعكس هذا التصور العام الإيجابي تأثير الاستثمارات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.