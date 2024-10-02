7600 درهم سنوياً إنفاق المقيمين على الرعاية الصحية
ينفق المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة في المتوسط 7600 درهم سنوياً على الرعاية الصحية. ووفقاً لدراسة جديدة صدرت يوم الأربعاء، ويعتقد غالبيتهم أن نظام الرعاية الصحية قد تحسن على مدى السنوات العشر الماضية، وسيستمر في التحسن بشكل أكبر في العقد المقبل.
وبحسب تقرير جديد صادر عن شركة "براند فاينانس"، أبدى عدد كبير من المقيمين - 81% - رضاهم عن نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفاد أن 8 من كل 10 أشخاص تقريباً - 81% - تلقوا "تجربة رعاية فائقة" من نظام الرعاية الصحية في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 84% من السكان أن جودة الرعاية الصحية في الإمارات قد تحسنت خلال العقد الماضي، مع توقع نفس النسبة استمرار هذا التقدم في السنوات العشر المقبلة. ويعكس هذا التصور العام الإيجابي تأثير الاستثمارات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "ريتشارد هايغ"، المدير الإداري لشركة براند فاينانس: "في عصر أصبح فيه الوصول إلى الرعاية الصحية والجودة من الأولويات العالمية للحكومات والمواطنين على حد سواء، تحقق استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في نظام الرعاية الصحية نتائج مبهرة".
"ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. على الرغم من أن الإنفاق السنوي المتوسط على الرعاية الصحية يبلغ 7600 درهم (2100 دولار) للشخص الواحد، يرى 64% من السكان أن الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة باهظة الثمن"، بحسب ما ذكره هايغ.
وشمل البحث الجديد استطلاع آراء 2000 شخص، منهم 21% من المواطنين و79% من الوافدين.
وأشار الاستطلاع إلى أن 6% فقط من المغتربين يعتقدون أن نظام الرعاية الصحية في بلادهم أفضل من نظيرته في دولة الإمارات.
يعتقد حوالي 78% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أنه من السهل جداً اتباع نمط حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وغيرها من العادات. ويعكس هذا الشعور انتشار الصالات الرياضية والحدائق والخيارات الغذائية الصحية، مما يجعلها متاحة بسهولة لغالبية السكان.
كما استكشفت الدراسة تصورات سكان دولة الإمارات تجاه مقدمي الرعاية الصحية المختلفين، وكشفت أن شركة "صحة" هي العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً على المستوى الوطني وفي أبوظبي. تتصدر "صحة" المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الأكثر إعجاباً والأكثر ثقة، بالإضافة إلى أعلى احتمالية للتوصية، وتصنيفها المرتفع من حيث الأمان والراحة وجودة الأطباء والممرضات.
وكشف استطلاع "براند فاينانس" أن "أستر" في دبي برزت باعتبارها العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً، في حين تم الاعتراف بمستشفى الشيخ خليفة (صحة) باعتباره المستشفى الفردي الأكثر احتراماً في جميع أنحاء البلاد.
الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) هي العلامة التجارية الأفضل للتأمين الصحي على المستوى الوطني، وتتصدر معايير مثل الأكثر إعجاباً، والأكثر ثقة، وأعلى احتمالية للتوصية، والأفضل تصنيفاً من حيث الراحة.