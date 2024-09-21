76 موظفاً ومتقاعداً في رحلة عمرة برعاية شرطة دبي

ستتكفل شرطة دبي برعاية رحلة العمرة لـ 76 من موظفيها ومتقاعديها من الرجال والنساء، وهي الدفعة السابعة عشرة التي ستشارك في هذه الرحلة، وهي رحلة العمرة الثانية التي تنظمها في عام 2024.