76 موظفاً ومتقاعداً في رحلة عمرة برعاية شرطة دبي
ستتكفل شرطة دبي برعاية رحلة العمرة لـ 76 من موظفيها ومتقاعديها من الرجال والنساء، وهي الدفعة السابعة عشرة التي ستشارك في هذه الرحلة، وهي رحلة العمرة الثانية التي تنظمها في عام 2024.
وقال عبدالله الفلاحي من إدارة الشؤون الإسلامية والتسامح في وزارة الحج والعمرة، إن مناسك الحج ستستمر 6 أيام، وستقسم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتلقى المشاركون إرشادات دينية وعملية وصحية حول رحلة العمرة المقبلة، والتي ستنطلق يوم الأربعاء من مطار دبي الدولي.
كما قدم الخطيب المرافق الشيخ الدكتور شريف عبدالله شرحا مفصلا عن آداب زيارة مكة والمدينة، كما قدم للموظفين تعليمات تفصيلية عن الاستعداد النفسي للحج، ومفهوم الإحرام وأحكامه ومحظوراته، وشرحا تفصيليا لمناسك العمرة وأحكامها الشرعية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز سعادة الموظفين ومكافأة الموظفين على جهودهم المبذولة، حيث عبر الموظفون عن شكرهم وسعادتهم للقيادة العامة لشرطة دبي.
عقد قسم الشؤون الإسلامية والتسامح بإدارة التوعية الأمنية، بناءً على توجيهات العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، اللقاء في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.