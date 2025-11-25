7.6 درجة هي الأدنى في الموسم الشتوي في الإمارات

انخفضت درجات الحرارة في الإمارات إلى 7.6 درجة مئوية، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم الثلاثاء، 25 نوفمبر، حيث بدأ الشتاء رسميًا في البلاد قبل يوم واحد.
وصلت درجة الحرارة إلى هذا المستوى في منطقة ركنة في العين عند الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأضافت أن الإمارات شهدت درجات حرارة منخفضة يومية تتراوح بين 7 و9 درجات مئوية خلال الأيام القليلة الماضية حتى قبل الوصول الرسمي للشتاء.
تميزت بداية الشتاء في الإمارات بظاهرة الطقس التقليدية "ضربة الأحمر". هذه الظاهرة، التي تتميز بانخفاض كبير في درجات الحرارة وظروف جوية غير مستقرة، قد جلبت بالفعل الأمطار والبرد إلى أجزاء من السعودية، مما يشير إلى بداية فترة أكثر برودة لشبه الجزيرة العربية.
في حديثه على برنامج البودكاست المباشر لراديو نور دبي، أكد إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وصول الشتاء. وقال الجروان: "نحن الآن في الأيام العشرة الأولى من الشتاء، وفقًا للتقويم التقليدي 'دورور'. وقد ظهرت ضربة الأحمر في المنطقة، خاصة في السعودية، حيث شهدت مكة والمناطق الأخرى أمطارًا غزيرة وحتى بردًا."
بينما لم تشهد الإمارات القوة الكاملة لـ"ضربة الأحمر" من حيث العواصف الشديدة، فإن تأثير النظام واضح في الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.
أوضح الجروان أن تقويم "دورور"، الذي يستخدم النجوم كدليل للتنبؤ بالطقس من قبل العرب، يشير إلى بداية الشتاء بعد حوالي 100 يوم من ظهور نجم سهيل. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة، التي بدأت اليوم، حتى 4 مارس.