7.6 درجة هي الأدنى في الموسم الشتوي في الإمارات

في حديثه على برنامج البودكاست المباشر لراديو نور دبي، أكد إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وصول الشتاء. وقال الجروان: "نحن الآن في الأيام العشرة الأولى من الشتاء، وفقًا للتقويم التقليدي 'دورور'. وقد ظهرت ضربة الأحمر في المنطقة، خاصة في السعودية، حيث شهدت مكة والمناطق الأخرى أمطارًا غزيرة وحتى بردًا."