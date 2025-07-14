750 مليون درهم لتوسعة شارع الإمارات: مشروع ضخم يخفض زمن الرحلات 45%

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع جديد لتطوير شارع الإمارات بميزانية قدرها 750 مليون درهم. ويمتد المشروع بطول 25 كيلومترًا من تقاطع البادي إلى إمارة أم القيوين، وسيبدأ تنفيذه في سبتمبر 2025.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الطرق وتخفيف الازدحام المروري وتقليص وقت السفر بنسبة 45 في المائة، ومن المتوقع الانتهاء منه في غضون عامين.

سيتم توسيع الطريق من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 25 كيلومترًا، وذلك لتخفيف الازدحام المروري. ويُعد هذا التطوير جزءًا من الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين شبكة الطرق الاتحادية ودعم النمو الاقتصادي.

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وأكدت الوزارة أن المشروع يعكس التزام الدولة ببناء منظومة نقل ذكية ومرنة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي السريع.

التفاصيل الرئيسية للمشروع:

التكلفة والهدف: مشروع بقيمة 750 مليون درهم يهدف إلى خفض وقت السفر بنسبة 45%.

النطاق: يمتد المشروع على مسافة 25 كيلومترًا، بدءًا من تقاطع البديع في الشارقة.

تحسين الطاقة الاستيعابية: يستهدف المشروع زيادة سعة الطرق بنسبة 65 بالمائة، لاستيعاب ما يصل إلى 9000 مركبة في الساعة.

إضافات البنية التحتية: تشمل إنشاء 6 جسور عند تقاطع رقم 7 (بإجمالي 12.6 كيلومتر)، وإنشاء 3.4 كيلومتر من الطرق التجميعية على الجانبين، وإضافة 70 كيلومترًا من حارات المرور الجديدة.