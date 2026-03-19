75% من سكان الإمارات يفضلون "السياحة الداخلية" هرباً من التوترات

أظهر استطلاع جديد أن ثلاثة من كل أربعة مقيمين في الإمارات يخططون للبقاء في البلاد خلال عطلة عيد الفطر هذه، مفضلين الاستمتاع بالأنشطة المحلية بدلاً من السفر إلى الخارج. وقد دفعت التوترات الإقليمية المتصاعدة الكثيرين إلى إلغاء خططهم السابقة وقرروا بدلاً من ذلك قضاء الوقت في ممارسة أنشطتهم المفضلة في البلاد.

وجد الاستطلاع، الذي أجرته منصة اكتشاف الترفيه Platinumlist، أن 9 بالمائة فقط من المستجيبين يخططون للسفر إلى الخارج هذا العام، مقارنة بالاتجاه الثابت العام الماضي عندما فضل سكان الإمارات الرحلات الدولية.

ذكر ما يقرب من نصف الذين بقوا في البلاد مخاوف تتعلق بالسلامة، أو اضطرابات الرحلات الجوية، أو الخوف من التعثر في الخارج، بينما أشار النصف الآخر إلى أسباب شخصية مثل قضاء الوقت مع العائلة، أو الالتزامات العملية، أو تفضيل عطلة أكثر هدوءًا في المنزل.

كانت فرح سرفراز، المقيمة في دبي، واحدة ممن قرروا البقاء في البلاد خلال العيد. “لقد خططت أنا وعائلتي لسفرنا في العيد قبل أشهر، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي، لم يعد الأمر مجرد مسألة سفر، بل يتعلق أيضًا بعدم اليقين بشأن العودة،” قالت. “مع عائلتنا، بما في ذلك كلبنا، المقيمين هنا، دبي هي وطننا. في أوقات كهذه، البقاء بالقرب من المنزل واتباع التوجيهات الرسمية يبدو الخيار الأفضل لوضعنا الشخصي.”

وقررت هي وزوجها وابنتها بدلاً من ذلك الاستفادة القصوى من الوضع من خلال قضاء عطلة داخلية والاستمتاع بإجازاتهم في البلاد.

منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تم إلغاء أو تحويل آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء المنطقة. ومع بدء استئناف جداول الرحلات الجوية ببطء، اختار العديد من المقيمين في الإمارات الذين علقوا في الخارج غالبًا مسارات أطول وعدلوا خططهم للعودة إلى البلاد.

الأنشطة المفضلة في عيد الفطر

كشف الاستطلاع أيضًا عن كيفية تخطيط المقيمين لقضاء عطلاتهم. بالنسبة لمعظمهم، يظل العيد وقتًا للتجمعات العائلية: 68 بالمائة سيقضون العطلة مع العائلة أو الأصدقاء، حيث يلتقي ثلاثة أرباعهم في مجموعات صغيرة تتراوح بين شخصين وستة أشخاص، و16 بالمائة يتجمعون في تجمعات أكبر من سبعة أشخاص أو أكثر. ستة بالمائة فقط لديهم خطط فردية.

تحولت الأنشطة نحو خيارات آمنة ومألوفة ومناسبة للمجموعات. يخطط أكثر من 58 بالمائة من المستجيبين لتناول الطعام في الخارج، بينما يختار 41 بالمائة الأنشطة الخارجية المناسبة للمجموعات ذات الأعمار المختلطة والميزانيات المعتدلة. يتطلع ما يقرب من 26 بالمائة إلى الموسيقى الحية، مما يدل على أن المقيمين ما زالوا يبحثون عن الترفيه، ولكن في أماكن وتجارب تشعر بالأمان والمشاركة بدلاً من الخطط الفردية والسفر عالي المخاطر أو المكلف.

“يعكس استطلاع العيد ما رأيناه عبر المنصة منذ أواخر فبراير،” قال كوسمين إيفان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاتينيوم ليست. “لقد تغير الجمهور. يتصدر تناول الطعام والنزهات العائلية لأنها تشعر بالأمان والمألوف. لكن أكثر من نصف المستجيبين ما زالوا يخططون لشراء التذاكر، وربعهم متحمسون للموسيقى الحية. بالنسبة للمنظمين، هذه هي اللحظة للبقاء مرئيين ودعم الناس بالأنشطة ذات الصلة.”

توقعات الإنفاق على الترفيه متحفظة، حيث يخطط 33 بالمائة لإنفاق ما يقرب من 500 إلى 1000 درهم على الترفيه خلال العيد، ويأمل 28 بالمائة في إنفاق أقل من 500 درهم. يتوقع ثلثا المستجيبين مزيجًا من الأنشطة المجانية والمدفوعة.