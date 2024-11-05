75 مليون درهم لسداد ديون المواطنين في الشارقة

اعتمدت السلطات في الشارقة 75 مليوناً و261 ألف درهم لسداد ديون المواطنين، ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتوفير حياة مستقرة للمواطنين، حيث أقرت لجنة معالجة الديون في الشارقة مبلغاً لسداد الديون المدرجة في 158 حالة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.