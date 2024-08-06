75 ألف درهم سنوياً دعماً للمتزوجين حديثاً بأبوظبي
أعلنت هيئة أبو ظبي للإسكان (ADHA) أنه أصبح بإمكان الأسر الإماراتية الآن الاستفادة من دعم الإسكان من خلال المساعدة المالية السنوية والخصم الجزئي للقرض وتمديد فترة سداد القرض.
وفي إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، سيتم تقديم مبادرات الإسكان للمواطنين المؤهلين من خلال منصة "ميديم" الالكترونية، وسيتم قبول الطلبات اعتباراً من سبتمبر 2024.
الإعلان عن ثلاث مبادرات
1. مساعدة المتزوجين حديثاً في الإيجار
سيحصل الإماراتيون المتزوجون حديثاً على 75 ألف درهم سنوياً لمدة عامين بموجب هذه المبادرة. سيتم منح المبلغ لدعم المتزوجين حديثاً في استئجار منزل، ويمكن تجديده لمدة أقصاها أربع سنوات.
للاستفادة من المساعدة الإيجارية، يجب أن يكون لدى المواطنين دخل شهري أقل من 50 ألف درهم، ويجب أن يكونوا قد قدموا طلب الحصول على إعانة سكن دائم إلى هيئة أبوظبي للإسكان. ويشمل ذلك طلب منحة الإسكان أو قرض شراء منزل أو قرض الأرض أو قرض بناء المساكن. يجب على المتقدمين أيضاً ألا يمتلكوا أي عقار.
يجب أن تكون الوحدة المؤجرة موجودة داخل أبوظبي، بما في ذلك العين ومنطقة الظفرة. بالإضافة إلى الدخل الشهري، سيتم تقديم المساعدة في الإيجار بناءً على حوافز محددة تتعلق بالإنجاب خلال فترة المساعدة في الإيجار.
2. الخصم الجزئي للقرض
يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لديهم طفل رابع أو خامس أو سادس التقدم بطلب للحصول على خصم جزئي على طلب قرض الإسكان المعتمد من قبل هيئة أبوظبي للإسكان.
وتبلغ الاستقطاعات 30 ألف درهم للطفل الرابع، و30 ألف درهم للطفل الخامس، و40 ألف درهم للطفل السادس.
يمكن تطبيق الخصم الجزئي على القروض المخصصة لبناء المنازل وشراء المنازل وهدم المنازل وإعادة إعمارها. ويمكن الاستفادة من الخصم الجزئي للمتقدمين الذين يتراوح دخلهم الشهري من 21.000 درهم إلى 50.000 درهم.
3. تمديد فترة السداد
يمكن للمواطنين الذين لديهم من أربعة إلى ستة أطفال تمديد سداد القرض السكني المعتمد، مما سيؤدي إلى تخفيض القسط الشهري المستحق.
بالنسبة للعائلات التي لديها طفل رابع أو خامس أو سادس حديث الولادة، يمكن تمديد فترة السداد لمدة ثلاث سنوات إضافية لكل طفل إضافي.
وينطبق هذا على قروض بناء المنازل وقروض شراء المنازل وقروض هدم المنازل وإعادة إعمارها. يجب أن يكون لدى المتقدمين المؤهلين دخل شهري يتجاوز 50,000 درهم إماراتي.
وتأتي هذه المبادرات السكنية تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لرعاية الأسرة، ضمن مبادرة ميديم التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبريل 2024، للمساعدة في إعداد المتزوجين حديثاً بالأدوات والخدمات اللازمة لبناء الأسرة.
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: نجدد دعمنا للإماراتيين، وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم، وبالتالي تعزيز المجتمعات المتكاملة والمترابطة في جميع أنحاء أبوظبي. ومن خلال دعم هذه المبادرات، نسعى جاهدين إلى تشجيع المواطنين الإماراتيين على الزواج والإنجاب وتأسيس أسر متماسكة، وهو ما يسهم في ازدهار المجتمع".