75 ألف درهم سنوياً دعماً للمتزوجين حديثاً بأبوظبي

للاستفادة من المساعدة الإيجارية، يجب أن يكون لدى المواطنين دخل شهري أقل من 50 ألف درهم، ويجب أن يكونوا قد قدموا طلب الحصول على إعانة سكن دائم إلى هيئة أبوظبي للإسكان. ويشمل ذلك طلب منحة الإسكان أو قرض شراء منزل أو قرض الأرض أو قرض بناء المساكن. يجب على المتقدمين أيضاً ألا يمتلكوا أي عقار.