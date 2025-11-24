73 مليون درهم تسدد ديون 143 حالة متعسرة بالشارقة﻿

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة ، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها حتى الآن بلغ 1.35 مليار درهم، استفاد منها 2791 مواطناً. وأشار إلى أن التوجيه الأخير أُقر ضمن الدفعة التاسعة والعشرين من أعمال اللجنة، وبلغ مجموعها 73.786 مليون درهم.