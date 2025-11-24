73 مليون درهم تسدد ديون 143 حالة متعسرة بالشارقة﻿

بالإشارة إلى بادرة خيرية، قامت حكومة الشارقة بتسوية الديون في 143 حالة بقيمة تزيد على 73 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المجتمع.
وجّهت لجنة تسوية ديون مواطني إمارة الشارقة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسوية المستحقات في 143 حالة شملت مدانين في قضايا مالية، إضافة إلى متوفين معسرين.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة ، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها حتى الآن بلغ 1.35 مليار درهم، استفاد منها 2791 مواطناً. وأشار إلى أن التوجيه الأخير أُقر ضمن الدفعة التاسعة والعشرين من أعمال اللجنة، وبلغ مجموعها 73.786 مليون درهم.
تأسست لجنة تسوية ديون مواطني إمارة الشارقة في عام 2014 بتوجيه من حاكم الشارقة لتسوية ديون المواطنين، ويستهدف البرنامج على وجه الخصوص المواطنين الإماراتيين الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، ويعكس التزام الإمارة بتخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها.
وفي شهر أكتوبر من هذا العام، أعلنت شرطة الشارقة الإفراج عن 13 نزيلاً، في خطوة تؤكد الحرص على تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق التوازن الاجتماعي.