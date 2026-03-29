720 شهادة من شرطة دبي للمركبات المتضررة من الأمطار

بينما يواصل السكان في جميع أنحاء الإمارات التعامل مع تداعيات أيام من الأمطار الغزيرة، أصدرت شرطة دبي 720 شهادة "لمن يهمه الأمر" للمركبات المتضررة بسبب الطقس.
الشهادات، التي طلبها أصحاب المركبات المتضررة منذ يوم الاثنين، مصممة لمساعدة السائقين في إجراءات التأمين والإصلاح.
التقدم بطلب للحصول عليها أمر بسيط. يمكن للمقيمين تقديم طلب عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي عن طريق تحديد خيار “الكوارث الطبيعية” ضمن حزمة الشهادات وتحميل صور الأضرار.
بمجرد تقديم الطلب، يجب أخذ المركبة إلى أقرب مركز شرطة للفحص. بعد التحقق، تصدر الشهادة إلكترونياً — عادةً في غضون يوم عمل واحد.
تقول السلطات إن الخدمة تهدف إلى تسهيل العملية على السكان الذين يتعاملون مع تأثير العواصف الأخيرة.
تأتي الشهادات بعد أربعة أيام من الطقس غير المستقر، حيث تنقل السكان عبر الطرق المغمورة بالمياه، وحركة المرور الكثيفة، وتحذيرات السلامة المتكررة — حتى أن بعض المركبات علقت في مياه ارتفعت إلى مستوى النوافذ.
تأثرت الخدمات العامة أيضاً — علقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمات الحافلات إلى الشارقة وعجمان، بينما أعلنت رأس الخيمة عن العمل عن بعد للموظفين الحكوميين في 27 مارس.
شهدت بعض المواقع في الإمارات مستويات عالية جداً من الأمطار يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من أسبوع من الطقس غير المستقر.
تلقى خمسة مواقع أكثر من 226 ملم من الأمطار خلال النظام الجوي الأخير، الذي بدأ في 24 مارس:
جبل ينس (رأس الخيمة) – 244mm
المنامة (عجمان) – 234.7mm
الهير (العين) – 234.1mm
جبل مبرح (رأس الخيمة) – 229.7mm
خطم الشكلة (العين) – 226.6mm
سجل جبل ينس، وهو موقع تخييم جبلي وعر يبعد حوالي 20 كم عن مدينة رأس الخيمة، أعلى نسبة هطول للأمطار. وفي الوقت نفسه، شهدت المنامة – المعروفة بمزارعها وإنتاج العسل – والهير، وهي منطقة صحراوية بين دبي والعين، أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق.
للتوضيح، يبلغ متوسط هطول الأمطار الذي تتلقاه الإمارات العربية المتحدة في السنة 100 ملم. وعلى الرغم من الإجماليات المرتفعة، قال المسؤولون إن الحدث لم يكن قابلاً للمقارنة بفيضانات أبريل 2024 التاريخية، حيث انتشرت الأمطار هذه المرة على مدى عدة أيام وعبر مناطق مختلفة.
أكدت السلطات يوم السبت أن الطقس غير المستقر قد انتهى.
ومع ذلك، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك لا تزال فرصة لهطول أمطار متفرقة في أوائل الأسبوع المقبل، مع توقع أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب نظام طقس جديد.