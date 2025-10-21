72 ألف طلب حج بالإمارات لموسم 2026

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 72 ألف شخص تقدموا بطلبات الحصول على حزمة الحج للموسم المقبل عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني قبل إغلاق باب التسجيل في 9 أكتوبر 2025.
تبلغ حصة دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم الحج المقبل (2026) 6228 حاجاً، وفقاً لما خصصته سلطات الحج في المملكة العربية السعودية.
بدأت الهيئة عملية مراجعة واعتماد الطلبات الأولية، والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وأكدت أن الاختيار سيكون وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018 بشأن نظام الحج والعمرة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الحاصلين على الموافقة المبدئية عبر أرقام هواتفهم المسجلة، وحثت من يتلقون رسائل الموافقة على الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن إصدار تصاريح الحج في المواعيد المعتمدة.
وأكدت الهيئة التزامها بتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحجاج الدولة قبل بداية الموسم بوقت كاف، وإتاحة الوقت الكافي للحجاج والجهات الخدمية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن متطلباتهم، وفقاً للمعايير العالية والاتفاقيات المعمول بها.