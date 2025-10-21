72 ألف طلب حج بالإمارات لموسم 2026

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 72 ألف شخص تقدموا بطلبات الحصول على حزمة الحج للموسم المقبل عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني قبل إغلاق باب التسجيل في 9 أكتوبر 2025.