71,510 مستفيد من"نافس" للتأمينات الاجتماعية والتقاعد

الخطوة الأولى للتمتع بالمزايا التأمينية ضمن نظام التأمين الاجتماعي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية هي تسجيل الأفراد المؤمن عليهم لدى الهيئة بعد إثبات استيفائهم لشروط التسجيل والتي تشمل أن يكون عمرهم بين 18 و60 عاماً، وأن يكونوا لائقين طبياً عند التعيين بناءً على تقرير صحي معتمد صادر عن مقدم خدمة طبية معتمد من الهيئة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يشمل الأفراد الذين يحصلون على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت.