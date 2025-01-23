71,510 مستفيد من"نافس" للتأمينات الاجتماعية والتقاعد
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس أن إجمالي 71,510 مواطناً إماراتياً قد سجلوا في الهيئة وأصبحوا الآن أعضاء نشطين يتمتعون بالمزايا التي يقدمها برنامج "نافس".
وتم تقديم برنامج "نافس" في البداية كجزء من مشاريع الخمسين الحكومية لتسريع رحلة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خدمات ومبادرات مفيدة للإماراتيين، ومن بينها التغطية التأمينية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومزايا التقاعد للإماراتيين من الذكور والإناث العاملين في القطاع الخاص أو لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين وظائف في القطاع الخاص (بما في ذلك المناطق الحرة، والبنوك، والقطاعات المالية والتأمينية).
وينطبق برنامج "نافس" فقط على أولئك الذين يتقاضون راتباً يصل إلى 30 ألف درهم من كيان في القطاع الخاص، وليس من الحكومة المحلية أو الاتحادية.
يقدم برنامج "نافس" خطة مساهمة نشطة في المعاش التقاعدي من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرط أن يقوم الأفراد بالتسجيل خلال الشهر الأول من توظيفهم، وأن يتم دفع رواتبهم من خلال نظام حماية الأجور أو أي طريقة دفع رسمية أخرى.
الخطوة الأولى للتمتع بالمزايا التأمينية ضمن نظام التأمين الاجتماعي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية هي تسجيل الأفراد المؤمن عليهم لدى الهيئة بعد إثبات استيفائهم لشروط التسجيل والتي تشمل أن يكون عمرهم بين 18 و60 عاماً، وأن يكونوا لائقين طبياً عند التعيين بناءً على تقرير صحي معتمد صادر عن مقدم خدمة طبية معتمد من الهيئة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يشمل الأفراد الذين يحصلون على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت.
يتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعارات استباقية في حالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ويمكنهم الوصول إلى معلوماتهم المالية بالكامل، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة و/أو الطلب المقدم من قبل الفرد المصرح له.
يحق لأصحاب العمل مراجعة/الموافقة على المعلومات إلكترونياً لدعم طلب الخدمة قبل مشاركتها مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في حالات تسجيل المؤمن عليه ومكافأة نهاية الخدمة.