71% من سكان الإمارات يخططون لإنفاق المزيد على السفرالعام المبل

وأشار سينغ من Travelwings أيضاً إلى أن المقيمين على استعداد لإنفاق ما بين 2500 إلى 5000 درهم إماراتي للشخص الواحد في العطلات. "غالباً ما يبحث المسافرون الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عامًا، عن باقات بأسعار معقولة تتضمن تجارب ثقافية وأنشطة مغامرات. ونرى حاليًا اتجاهًا حيث يتراوح إنفاق المسافر الواحد عادةً بين 2500 إلى 3500 درهم إماراتي."