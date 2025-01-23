71% من سكان الإمارات يؤمنون بأهمية التعلم مدى الحياة

"أؤمن حقًا بقوة التعلم مدى الحياة. يمكن أن يكون تحسين المهارات أمرًا بسيطًا مثل اختيار دورة تدريبية جديدة، أو حضور ورش عمل، أو حتى مجرد التعلم من الأشخاص المحيطين بنا. المفتاح هو البقاء فضوليًا ومنفتحًا على التجارب الجديدة. سواء كان الأمر يتعلق بإتقان برنامج جديد، أو تعلم لغة جديدة، أو تطوير الذكاء العاطفي، فإن كل خطوة صغيرة تساعدنا على البقاء على صلة بالواقع. من خلال جعل التعلم عادة يومية، فإننا لا نستعد للمستقبل فحسب، بل نصبح أيضًا أكثر قدرة على التكيف، وثقة، وجاهزين لاغتنام الفرص عندما تأتي."