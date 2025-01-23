71% من سكان الإمارات يؤمنون بأهمية التعلم مدى الحياة
بحسب نتائج دراسة جديدة، فإن الغالبية العظمى من الناس في دولة الإمارات ينظرون إلى التعلم مدى الحياة باعتباره مفتاحاً للاستعداد والحماس للمستقبل.
وبتكليف من "معهد الاستعداد للمستقبل"، وهي منظمة مقرها الإمارات تركز على تمكين الشباب والمهنيين، بحثت الدراسة في آراء الناس فيما يتعلق بالتعلم المستمر وتطوير المهارات.
وبحسب الاستطلاع، فإن 7 من كل 10 أفراد في الدولة -أو 71 في المائة- يؤمنون بأهمية التعلم المستمر للاستعداد للمستقبل.
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع السكان وخبراء الصناعة لفهم المزيد عن النتائج.
وتعتقد المغتربة الأمريكية في دبي "ناتاليا ميراندا" أن الأدوات المتاحة اليوم جعلت التعلم أكثر سهولة من أي وقت مضى.
"تقدم منصات مثل كورسيرا دورات مجانية، ويمكنك حتى التعلم من هاتفك. إنه أسهل من الالتزام بدورة تقليدية برسوم ودفاتر عمل وجداول زمنية صارمة. لقد أخذت دورات على لينكد إن وكورسيرا حول مواضيع مثل التسويق الرقمي والعافية والاستدامة والتصميم الجرافيكي، وأحاول تطبيق ما تعلمته. بعض الدورات، مثل مهارات الدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جيدة حقًا وأرى ما إذا كان بإمكاني تطبيقها على حياتي أو حياة أطفالي. أعتقد أن الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وليس الشهادات الرسمية فقط، يمكن أن تفيد الأفراد بشكل كبير"، قالت ميراندا.
بالنسبة للطالب أمير خليل البالغ من العمر 21 عامًا، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمواكبة التطورات، بل يتعلق أيضًا باحتضان التغيير وإيجاد الإثارة في النمو.
"أؤمن حقًا بقوة التعلم مدى الحياة. يمكن أن يكون تحسين المهارات أمرًا بسيطًا مثل اختيار دورة تدريبية جديدة، أو حضور ورش عمل، أو حتى مجرد التعلم من الأشخاص المحيطين بنا. المفتاح هو البقاء فضوليًا ومنفتحًا على التجارب الجديدة. سواء كان الأمر يتعلق بإتقان برنامج جديد، أو تعلم لغة جديدة، أو تطوير الذكاء العاطفي، فإن كل خطوة صغيرة تساعدنا على البقاء على صلة بالواقع. من خلال جعل التعلم عادة يومية، فإننا لا نستعد للمستقبل فحسب، بل نصبح أيضًا أكثر قدرة على التكيف، وثقة، وجاهزين لاغتنام الفرص عندما تأتي."
ما هي المهارات الأساسية للاستعداد للمستقبل؟
وقد تعمق الاستطلاع في المجالات المحددة التي يعتبرها المستجيبون حاسمة للاستعداد للمستقبل. وجاءت مهارات القيادة والتكنولوجيا في المرتبة الأولى، حيث أكد 63% من المستجيبين على أهميتها، تليها المهارات الإنسانية مثل الاستماع والتعاطف والتفكير النقدي وحل المشكلات والدافع بنسبة 60%. وأكد 42% على أهمية تنمية عقلية ريادة الأعمال.
وأكد المتخصصون في التوظيف أنه مع تنقلنا في عالم متزايد التعقيد وسريع التغير، فإن المهارات اللازمة للاستعداد للمستقبل والبقاء على استعداد له لم تعد اختيارية بل أصبحت "ضرورية".
وقالت "سيلينا نيري"، الرئيسة التنفيذية والعميدة والمؤسسة المشاركة لمعهد الجاهزية للمستقبل: "بينما يشعر المشاركون في الدراسة بالتفاؤل بشأن المستقبل، فإنهم قلقون بنفس القدر بشأن كيفية مواكبة التطورات وتحديث مهاراتهم باستمرار. ويتطلب معالجة هذه المخاوف النظر إلى الجاهزية للمستقبل كإطار متعدد الأبعاد"، وهو الإطار الذي يشمل التزامًا مدى الحياة بتطوير الكفاءات والخبرات والدوافع والتفضيلات، وكلها تتماشى مع الأولويات الحاسمة للمستقبل.
وأكد "مارك إليس"، المدير العام لشركة "أوس إسماعيل" في دبي، والذي يعمل في مجال التوظيف والتعيين منذ عدة سنوات، أنه شهد أشخاصاً يكتسبون مهارات جديدة، ويحصلون على شهادات، وحتى يغيرون مساراتهم المهنية لمواكبة سوق العمل سريع التغير.
"أعتقد أن التكنولوجيا دفعت هذا الأمر إلى أبعد من ذلك. مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأدوات الجديدة التي تغير طريقة عملنا وكيفية عمل الشركات، فإن البقاء على اطلاع دائم بالأمور ليس أمرًا لطيفًا فحسب، بل أصبح الآن أمرًا ضروريًا. لقد رأينا هذا مع أكاديمية التدريب الخاصة بنا والتي شهدت خلال العامين الماضيين قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالدورات التدريبية التكنولوجية، حتى أن الشركات الكبرى اختارت تدريب فرقها بمهارات جديدة مثل أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي،" كما قال.
وأشار خبراء التوظيف أيضًا إلى أن التعلم مدى الحياة لا يتعلق فقط بأخذ دورات أو قراءة الكتب، بل يتعلق أيضًا بالبقاء منفتحًا على الدروس من الأقران، أو كبار السن، أو الأطفال، أو السفر، أو حتى تحديات الحياة غير المتوقعة.
وأوضحوا أن الأفراد الذين يتطلعون إلى تغيير مساراتهم المهنية يجب أن يفكروا في إثبات مهاراتهم خارج نطاق السيرة الذاتية، لأن أصحاب العمل يريدون رؤية دليل ملموس على قدرات المرشح.
قالت "نيكي ويلسون"، المديرة التنفيذية لشركة "جيني ريكروتمنت"، إن أحد الأمثلة البارزة للتعلم مدى الحياة هو في مجال التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. "على مر السنين، رأيت أفرادًا يتقنون التسويق الرقمي بمفردهم ويواصلون بناء مسارات مهنية تحويلية".
وأضاف ويلسون، مستشهدًا برحلة أحد الأفراد، "لقد انتقل أحد المرشحين، الذي أعرفه منذ ثماني سنوات، من الصفر إلى خبير في التسويق الرقمي في حوالي خمس سنوات ولديه الآن أعمال بملايين الدولارات. لم يدرس أي شيء يتعلق بالتسويق أو التكنولوجيا أو الرقمية. لذا، فهذا يُظهر فقط ما يمكنك فعله حقًا إذا كان لديك الطموح والشجاعة".