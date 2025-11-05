708 ملايين دولار في المدار: القمر"الثريا-4" يطلق التوسع العالمي لـ"سبيس 42"

في خطوة استراتيجية تعزز ريادتها في قطاع الاتصالات غير الأرضية، أعلنت شركة سبيس 42 (Space42)، الرائدة الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الجاهزية التجارية العالمية لقمرها الاصطناعي الجديد لخدمات الاتصالات المتنقلة، "الثريا-4" (T4-NGS).

يمثل إطلاق "الثريا-4"، الذي تم بناؤه على منصة "إيرباص يوروستار نيو"، نقلة نوعية في قدرات الاتصال، حيث يوفر تغطية آمنة وموثوقة تمتد عبر أكثر من 100 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ويفتح أسواقاً جديدة في جنوب القارة الإفريقية.

دمج الاتصال والذكاء الاصطناعي

ويجسد القمر الاصطناعي الجديد، الذي يُعد الركيزة الأساسية لعقد حكومي مدته 15 عاماً بقيمة 708 ملايين دولار أمريكي، رؤية "سبيس 42" لدمج الاتصال بالذكاء الاصطناعي، ليصبح منصة متعددة القطاعات ترث إرث "الثريا" الممتد لأكثر من 25 عاماً.

وفي هذا الصدد، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42": "تشكّل الجاهزية التجارية للقمر الاصطناعي ’الثريا-4‘ محطة فارقة، إذ تعزز مكانتنا الرائدة في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية، وتجسد قدرتنا على تحقيق رؤيتنا طويلة الأمد في التوسع العالمي والنمو التجاري الملموس."

مرونة تقنية وسرعات قياسية

يعمل "الثريا-4" ضمن النطاق الترددي العريض (L-band)، مما يضمن أداءً مستقراً للقطاعات البرية والبحرية والجوية، ويسمح بنقل البيانات في الزمن الحقيقي للمهام الحيوية في المواقع النائية.

وتم تجهيز القمر بأحدث التقنيات، بما في ذلك هوائي بطول 12 متراً ونظام معالجة بيانات متطور يتيح سرعات تتجاوز 1 ميغابت في الثانية. وتوفر بنيته البرمجية مرونة استثنائية، تمكّن من إعادة التهيئة والتحديث عن بُعد أثناء وجوده في المدار، لضمان التوزيع الذكي للنطاق الترددي والتكامل السلس مع الشبكات الأرضية.

منتجات الجيل التالي

وتتميز هيكلية القمر بتوافقها مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، مما يتيح ربط الهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار دون الحاجة إلى محطات طرفية متخصصة.

وتضم مجموعة منتجات "الثريا-4" الجديدة 16 منتجاً مبتكراً يخدم قطاعات حيوية، من أبرزها:

العمليات الميدانية: أجهزة (IP NEO) و(Commander NEO) للبيانات الآمنة (البرّية).

البيانات عريضة النطاق: جهاز (Voyager NEO) للاتصالات أثناء الحركة.

القطاع البحري والجوي: أجهزة (Orion NEO) للسفن، ومحطات (T320) و(T420) للطائرات الثابتة والمروحية والمسيّرة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها "سبيس 42"، مؤكدة التزامها بتعزيز منظومة الاتصالات الفضائية لدولة الإمارات وريادتها العالمية.