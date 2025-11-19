70.1 مليون مسافر عبر مطار دبي وأعلى حركة مرور ربع سنوية في تاريخه

أعلن مطار دبي الدولي (DXB) يوم الأربعاء أنه حقق أعلى حركة مرور ربع سنوية في تاريخه الممتد لـ 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025. وقال أكبر مطار دولي في العالم إنه استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بزيادة قدرها 1.9 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي حركة المرور في المطار للأشهر التسعة الأولى 70.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت حركة المرور المتنقلة للمطار لمدة اثني عشر شهراً في نهاية سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون ضيف.1

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "هدفنا ليس مجرد النمو، بل النمو بذكاء من خلال الجمع بين التكنولوجيا والاستدامة وتجربة الضيف الفائقة، وهو ما سيشكل مستقبل السفر العالمي".

الهند تبقى السوق الأهم

وفقاً لمطارات دبي، احتفظت الهند بصدارة أسواق الدول في مطار دبي الدولي (DXB) في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث سجلت 8.8 مليون ضيف، تليها المملكة العربية السعودية (5.5 مليون)، ثم المملكة المتحدة (4.6 مليون)، و باكستان (3.2 مليون)، و الولايات المتحدة الأمريكية (2.4 مليون).2

ومن بين وجهات المدن، تتصدر لندن بـ 2.8 مليون ضيف، تليها الرياض (2.3 مليون)، و مومباي (1.8 مليون)، و جدة (1.7 مليون)، و نيودلهي (1.6 مليون).

كما ظلت حركة الطائرات قوية، حيث تم تسجيل 115,000 رحلة إجمالية في الربع الثالث. بين يناير وسبتمبر، تعامل المطار مع 336,000 رحلة عبر جميع الفئات، بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي. وبلغ متوسط عدد الركاب لكل طائرة في نهاية سبتمبر 213 راكباً.

دقة قياسية في مناولة الحقائب

فيما يتعلق بمناولة الحقائب، حافظ مطار دبي الدولي على أداء قوي عبر جميع مجالات الخدمة، حيث قام بمناولة 63.8 مليون حقيبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي وهو رقم قياسي لهذه الفترة. ومن هذه الحقائب، وصلت 90 في المائة منها إلى الضيوف في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة إلى الموقف. وظلت دقة مناولة الحقائب المفقودة عالية بنسبة 99.9 في المائة، أي ما يعادل حقيبتين مفقودتين فقط لكل 1000 ضيف.

إلى أين يسافر الناس من دبي؟

الأهم من ذلك، كشفت البيانات أن مطار دبي استمر في العمل كبوابة رئيسية للسياحة الدولية، حيث احتلت ماليزيا (687,000 ضيف)، و فيتنام (493,000)، و جمهورية التشيك (341,000)، و أوزبكستان (312,000)، و الدنمارك (239,000) من بين الوجهات الأكثر شعبية للسفر الترفيهي المغادر.

خلال الربع الثالث، أتم ما يقرب من 99.6 في المائة من الركاب المغادرين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق، وانتظر 99.8 في المائة من الضيوف الوافدين أقل من 15 دقيقة. وظلت أوقات الفحص الأمني أقل من 5 دقائق لـ 99.7 في المائة من المسافرين، مما يعكس رحلة ضيف سلسة حتى في أوقات الذروة.