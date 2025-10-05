700 الف درهم لـ 7 فائزين من يانصيب الإمارات

مع توجه جميع الأنظار إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، عادت اليوم نسخة أخرى من يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
بينما لم يحالف الحظ أيٌّ من المشاركين في حصد المبلغ الضخم، فاز سبعة مشاركين بمبلغ 100,000 درهم لكلٍّ منهم. في الأيام المحددة اليوم، كانت الأعداد 25، 9، 27، 29، 24، و20.
في مجموعة الأشهر، الرقم هو 2.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على المشاركين مطابقة جميع الأرقام الستة في مجموعة الأيام بأي ترتيب، بالإضافة إلى تطابق دقيق في مجموعة الأشهر.
وبينما يمكن مطابقة أرقام قسم الأيام بأي ترتيب، فإن رقم قسم الأشهر يجب أن يتطابق تمامًا للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم.
معرفات الفرصة المحظوظة هي كما يلي:
AC0140856
AT1800108
BA2546179
DH8437322
DR9458255
CH5868857
BS4353393
بدأ العرض المباشر بفيديو قصير يظهر الفائزين في النسخة الماضية، حيث شارك الفائزون خططهم للفوز الذي حصلوا عليه.
إلى جانب اختيار الأرقام فقط، يقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الألعاب الشيّقة المصممة خصيصًا للراغبين في ربح جوائز قيّمة. في 19 سبتمبر، كشف يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن "اختر 4" ، وهو سحب يومي جديد يمنح المقيمين فرصة للفوز بما يصل إلى 25,000 درهم إماراتي، بسعر 5 دراهم لكل تذكرة. وكما يوحي الاسم، على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويوفر السحب نوعين من اللعب: "الدقيق" و"أي".
يُعقد كل مساء الساعة 9:30 مساءً، ويُغلق باب بيع التذاكر قبل دقيقتين من السحب (9:28 مساءً). ويبدأ بيع التذاكر للسحب التالي فور انتهاء السحب الحالي.
كما تم إطلاق لعبتين جديدتين في يوليو، تقدمان جوائز كبرى تصل إلى 500 ألف درهم، وتبدأ أسعار الدخول من 2 درهم وحتى 50 درهماً.
منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، سرعان ما أصبح اليانصيب المنظم الأول والوحيد في البلاد حديث المدينة بسبب جائزته الكبرى الضخمة التي تبلغ 100 مليون درهم.