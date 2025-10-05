700 الف درهم لـ 7 فائزين من يانصيب الإمارات

إلى جانب اختيار الأرقام فقط، يقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الألعاب الشيّقة المصممة خصيصًا للراغبين في ربح جوائز قيّمة. في 19 سبتمبر، كشف يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن "اختر 4" ، وهو سحب يومي جديد يمنح المقيمين فرصة للفوز بما يصل إلى 25,000 درهم إماراتي، بسعر 5 دراهم لكل تذكرة. وكما يوحي الاسم، على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويوفر السحب نوعين من اللعب: "الدقيق" و"أي".