700 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

إلى جانب اختيار الأرقام فقط، يقدم اليانصيب الإماراتي مجموعة متنوعة من الألعاب المثيرة المصممة لأولئك الذين يسعون للحصول على جوائز تغير الحياة. في 19 سبتمبر، كشف اليانصيب الإماراتي عن لعبة بيك 4، وهي سحب يومي جديد يمنح السكان فرصة للفوز بمبلغ يصل إلى 25,000 درهم، مع تذاكر بسعر 5 دراهم. كما يوحي الاسم، يجب على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويقدم السحب نوعين من اللعب — المطابقة الدقيقة وأي مطابقة.