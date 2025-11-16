700 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

كل أسبوعين، يتزايد الحماس في جميع أنحاء الإمارات حيث يتابع السكان لمعرفة من ستتغير حياته بعد ذلك — خاصة بعد أن تغلب أحد المشاركين مؤخرًا على احتمالات مذهلة بلغت 1 في 8.8 مليون للفوز بجائزة اليانصيب الإماراتي القياسية البالغة 100 مليون درهم.
مع استمرار البلاد في الاحتفال بالفوز التاريخي، تتزايد الآمال بين اللاعبين المتحمسين للسير على خطى الفائز المحظوظ.
في السحب الأخير، تم الإعلان عن الأرقام الفائزة: 7، 14، 17، 9، 30، و13 لمجموعة الأيام، و10 لمجموعة الأشهر.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على المشاركين مطابقة جميع الأرقام الستة في مجموعة الأيام بأي ترتيب، بالإضافة إلى مطابقة دقيقة في مجموعة الأشهر.
في سحب 15 نوفمبر لليانصيب الإماراتي، فاز سبعة فائزين محظوظين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم، بفضل أرقام حظهم المضمونة للفوز في كل سحب.
الأرقام هي كما يلي:
BY4941321
BU4567059
B03958136
DM8982709
CS6945747
BR4274152
CV7227299
إلى جانب اختيار الأرقام فقط، يقدم اليانصيب الإماراتي مجموعة متنوعة من الألعاب المثيرة المصممة لأولئك الذين يسعون للحصول على جوائز تغير الحياة. في 19 سبتمبر، كشف اليانصيب الإماراتي عن لعبة بيك 4، وهي سحب يومي جديد يمنح السكان فرصة للفوز بمبلغ يصل إلى 25,000 درهم، مع تذاكر بسعر 5 دراهم. كما يوحي الاسم، يجب على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويقدم السحب نوعين من اللعب — المطابقة الدقيقة وأي مطابقة.
تُقام السحوبات كل مساء في الساعة 9:30 مساءً، وتُغلق مبيعات التذاكر قبل دقيقتين من السحب (في الساعة 9:28 مساءً). تُفتح مبيعات السحب التالي فور انتهاء السحب الحالي.
تم تقديم لعبتين جديدتين في يوليو، تقدمان جوائز كبرى تصل إلى 500,000 درهم، بأسعار دخول تبدأ من 2 درهم وتصل إلى 50 درهم.
منذ إطلاقها في نوفمبر 2024، أصبحت أول وأوحد يانصيب منظم في البلاد حديث المدينة بجائزتها الكبرى البالغة 100 مليون درهم.
خلال الأشهر العشرة الماضية، جذبت يانصيب الإمارات أكثر من 600,000 مستخدم مسجل، وزادت من شعبيتها توفر التذاكر في محطات أدنوك المختارة في جميع أنحاء دبي.