700 ألف درهم لـ 7 فائزين من يانصيب الإمارات

كل أسبوعين، ينتظر سكان الإمارات العربية المتحدة بفارغ الصبر سحب يانصيب الإمارات العربية المتحدة المباشر لمعرفة ما إذا كان الحظ سيحالفهم. في السحب الأخير، أُعلنت الأرقام الفائزة: 8، 21، 29، 14، 13، و31 لمجموعة الأيام، و11 لمجموعة الأشهر.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على المشاركين مطابقة جميع الأرقام الستة في مجموعة الأيام بأي ترتيب، بالإضافة إلى تطابق دقيق في مجموعة الأشهر.
في السحب الحادي والعشرين ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، فاز سبعة فائزين محظوظين بجائزة قدرها 100 ألف درهم لكل منهم، وذلك بفضل معرفات الحظ السعيد الخاصة بهم، والتي تضمن لهم الفوز في كل سحب.
المعرفات هي كما يلي:
CQ6794298
DS9591062
AM1143228
AE0389655
BX4863874
CX7452908
AF0496241
إلى جانب اختيار الأرقام فقط، يقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الألعاب الشيّقة المصممة خصيصًا للراغبين في ربح جوائز قيّمة. في 19 سبتمبر، كشف يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن لعبة "اختر 4"، وهي سحب يومي جديد يمنح المقيمين فرصة للفوز بما يصل إلى 25,000 درهم إماراتي، بسعر 5 دراهم لكل تذكرة. وكما يوحي الاسم، على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويوفر السحب نوعين من اللعب: "الدقيق" و"أي".
يُعقد كل مساء الساعة 9:30 مساءً، ويُغلق باب بيع التذاكر قبل دقيقتين من السحب (9:28 مساءً). ويبدأ بيع التذاكر للسحب التالي فور انتهاء السحب الحالي.
كما تم إطلاق لعبتين جديدتين في يوليو، تقدمان جوائز كبرى تصل إلى 500 ألف درهم، وتبدأ أسعار الدخول من 2 درهم وحتى 50 درهماً.
منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، سرعان ما أصبح اليانصيب المنظم الأول والوحيد في البلاد حديث المدينة بسبب جائزته الكبرى الضخمة التي تبلغ 100 مليون درهم.
على مدى الأشهر العشرة الماضية، اجتذبت يانصيب الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 ألف مستخدم مسجل، وتعزز هذا العدد بتوفر التذاكر في محطات وقود أدنوك المختارة في جميع أنحاء دبي.